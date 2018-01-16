Как выглядят вулканические шлейфы над Камчаткой
Камчатский полуостров лежит вдоль северо-западного края Тихоокеанского огненного кольца: области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов планеты. В общей сложности здесь расположены 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Недавно два камчатских вулкана — Шивелуч и Ключевской — выбросили дымовые шлейфы. 9 января это запечатлел спектрорадиометр MODIS НАСА «Терра».
Шивелуч является одним из крупнейших и наиболее активных вулканов на Камчатке: за последние 10 000 лет он извергался по меньшей мере 60 раз. Нынешнее извержение продолжается с 1999 года. 10 января Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения зафиксировала выброс пепла на высоту 10−11 километров, при этом шлейф простирался на 100 километров. Уровень авиационной угрозы был поднят до красного, но к концу дня уменьшен до оранжевого, и этот код сохраняется по настоящее время.
Ключевской за последние 3000 лет извергался более 100 раз; только начиная с 2000 года это происходило 12 раз. Нынешний выброс пепла не такой масштабный, как у Шивелуча, однако эти вулканы нередко извергаются одновременно.