Самые активные глубоководные хищники: видео
Исследованием глубоководных животных ученые занимаются не менее ста лет, но до сих пор в этой сфере совершаются новые открытия. Биологи из организации The Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) посвятили свой труд поискам самого активного глубоководного хищника.
Ранее считалось, что наибольшее число жертв — на счету кальмаров семейства Gonatidae: эти многочисленные животные успешно охотятся на самую различную рыбу. Однако специалисты из MBARI поместили кальмаров на несколько уровней ниже, а место на вершине пищевой пирамиды было отдано медузам и другим стрекающим (лат. Cnidaria).
Этот вывод был сделан на основе просмотра 23 000 часов видеозаписей, сделанных под водой дистанционно управляемыми камерами ROV за последние 27 лет на глубине до 200 метров. В 750 случаях в объектив камеры попадали сцены охоты.
Героями съемки стало 87 вида хищников и 82 вида жертв. Выяснилось, что в рацион медуз входит 22 вида добычи. Установить это оказалось особенно легко, поскольку ее желеобразное тело прозрачно, и пища еще долго остается заметной.
Помимо итогового видео и общей схемы биологи для наглядности привели несколько примеров.
На иллюстрации представлены следующие фрагменты подводной пищевой цепочки:
А) Кальмар Gonatidae и рыба семейства Bathylagidae.
B) Медуза Periphylla periphylla, глотающая кальмара.
С) Стрекающее из отряда сифонофоры (лат. Siphonophorae), поедающее рыбу светящийся ансоус (лат. Myctophidae).
D) Медуза Solmissus и оболочник сальпа (лат. Salpidae).
E) Гребневик Thalassocalyce inconstans и ракообразное отряда эвфаузиевые (лат. Euphausiacea).
F) Медуза Halitrephes maasi и ракообразное группы Mysidae.
Ученые подчеркивают, что пищевая цепочка в океане очень сложна, и даже новое исследование не в полной мере раскрывает все детали. Однако оно позволяет пересмотреть связи: оказывается, медузы не только служат пищей высшим животным, но и сами успешно конкурируют с ними же за криль и ракообразных.
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