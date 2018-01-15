  • Самые активные глубоководные хищники: видео
    Фото: MBARI
  • Самые активные глубоководные хищники: видео
    Фото: MBARI
Природа

Самые активные глубоководные хищники: видео

Морские биологи изучали все звенья подводной пищевой цепочки. Оказалось, что медузы являются опасным хищником для множества обитателей глубин.
Анастасия Баринова
15 января 2018 в 18:05
2

Исследованием глубоководных животных ученые занимаются не менее ста лет, но до сих пор в этой сфере совершаются новые открытия. Биологи из организации The Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) посвятили свой труд поискам самого активного глубоководного хищника.

Ранее считалось, что наибольшее число жертв — на счету кальмаров семейства Gonatidae: эти многочисленные животные успешно охотятся на самую различную рыбу. Однако специалисты из MBARI поместили кальмаров на несколько уровней ниже, а место на вершине пищевой пирамиды было отдано медузам и другим стрекающим (лат. Cnidaria).

  • Самые активные глубоководные хищники: видео
    Фото: MBARI

Этот вывод был сделан на основе просмотра 23 000 часов видеозаписей, сделанных под водой дистанционно управляемыми камерами ROV за последние 27 лет на глубине до 200 метров. В 750 случаях в объектив камеры попадали сцены охоты.

Героями съемки стало 87 вида хищников и 82 вида жертв. Выяснилось, что в рацион медуз входит 22 вида добычи. Установить это оказалось особенно легко, поскольку ее желеобразное тело прозрачно, и пища еще долго остается заметной.

Помимо итогового видео и общей схемы биологи для наглядности привели несколько примеров.

  • Самые активные глубоководные хищники: видео
    Фото: MBARI

На иллюстрации представлены следующие фрагменты подводной пищевой цепочки:
А) Кальмар Gonatidae и рыба семейства Bathylagidae.
B) Медуза Periphylla periphylla, глотающая кальмара.
С) Стрекающее из отряда сифонофоры (лат. Siphonophorae), поедающее рыбу светящийся ансоус (лат. Myctophidae).
D) Медуза Solmissus и оболочник сальпа (лат. Salpidae).
E) Гребневик Thalassocalyce inconstans и ракообразное отряда эвфаузиевые (лат. Euphausiacea).
F) Медуза Halitrephes maasi и ракообразное группы Mysidae.

Ученые подчеркивают, что пищевая цепочка в океане очень сложна, и даже новое исследование не в полной мере раскрывает все детали. Однако оно позволяет пересмотреть связи: оказывается, медузы не только служат пищей высшим животным, но и сами успешно конкурируют с ними же за криль и ракообразных.

Узнайте, кто лучше всех чистит морскую воду.

Тоже интересно

Осьминог использует останки медуз как оружие: видео

Обсудить
СМИ2
«Обитель Бога» сфотографировали в центре Вселенной
«Обитель Бога» сфотографировали в центре Вселенной
Тоже интересно
Как жалят медузы: замедленная съемка
Как жалят медузы: замедленная съемка
Спецпроект
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!