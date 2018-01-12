  • Как выглядит редкая акула-гадюка: фото
    Фото: Fisheries Research Institute
  • Как выглядит редкая акула-гадюка: фото
    Фото: Fisheries Research Institute
Природа

Как выглядит редкая акула-гадюка: фото

Ученым известно около 400 видов акул: некоторые из них встречаются часто, другие описаны лишь по единичным особям. Акула-гадюка встречается редко, но недавно представительницы этого вида попались в сети у берегов Тайваня.
Анастасия Баринова
12 января 2018 в 14:02

Тайваньские рыбаки, разбирая сети, обнаружили удивительных рыб — иссиня-черных, голубоглазых, а их небольшие головы украшали острые зубы.

Все они были уже мертвы — за исключением одной, да и та погибла до того, как попала в руки ученых. Тем не менее, находка порадовала биологов: они опознали в ней акулу редкого вида Trigonognathus kabeyai. В английском языке эта рыба называется viper shark: акула-гадюка. Ядовитых желез она не имеет — имя дано за сходство со змеей. А общее название рода Trigonognathus обусловлено характерной формой челюстей (др.-греч. τρίγωνον «треугольник» и γνάθος - «челюсть»).

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