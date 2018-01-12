Как выглядит редкая акула-гадюка: фото
Тайваньские рыбаки, разбирая сети, обнаружили удивительных рыб — иссиня-черных, голубоглазых, а их небольшие головы украшали острые зубы.
Все они были уже мертвы — за исключением одной, да и та погибла до того, как попала в руки ученых. Тем не менее, находка порадовала биологов: они опознали в ней акулу редкого вида Trigonognathus kabeyai. В английском языке эта рыба называется viper shark: акула-гадюка. Ядовитых желез она не имеет — имя дано за сходство со змеей. А общее название рода Trigonognathus обусловлено характерной формой челюстей (др.-греч. τρίγωνον «треугольник» и γνάθος - «челюсть»).
台「外星怪魚」紅到海外 外媒鄉民嘖嘖稱奇 #대만 #台湾 #Taiwan #台灣 #vipershark #卡氏尖頷烏鯊
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— 台灣蘋果日報 Taiwan News (@TW_nextmedia) 10 января 2018 г.
Акула-гадюка относится к семейству этмоптеровые отряда катранообразных. Для всех 45 видов этмоптеровых характерно несколько общих признаков: их длина не превышает 90 см, все они обитают на большой глубине и обладают фотофорами. Этот светящийся орган представляет собой железу, заполненную слизью, в которой заключены биолюминесцентные бактерии. Способность светиться нужна глубоководным хищникам: мерцающие тела приманивают добычу в темноте.
Trigonognathus kabeyai живет на глубинах от 270 до 360 метров, поэтому почти не попадается на глаза человека. Первые экземпляры, представлявшие собой двух неполовозрелых самцов, были пойманы в 1986 году у южного побережья Японии донным траулером. За последующие десятилетия эти рыбы лишь изредка попадались в сети — и еще несколько раз их находили в желудках более крупных хищников (например, тунцов). Во всех случаях рыбаки вылавливали Trigonognathus kabeyai в вечерние часы. Это позволяет сделать вывод о том, что в это время рыбы поднимаются к поверхности воды.
Фото: wikipedia.org
О жизни акул-гадюк известно немного. В среднем их размер — около 50 см, а челюсти способны выдвигаться вперед. Их длинные тонкие зубы приспособлены для того, чтобы хватать, а не резать, и этим акула отличается от прочих катранообразых, которые рассекают плоть жертвы во время укуса. Акула-гадюка способна целиком проглотить рыбу длиной до 40% от собственного размера.
Посмотрите на неуловимую «карманную акулу».