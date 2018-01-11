  • Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России
    Медвежья семья во время ноябрьского снегопада в Южно-Камчатском федеральном заказнике на Камчатке. Этот удивительный заказник стал самой дальней точкой, апогеем моего долгого путешествия. Фото: Игорь Шпиленок
  • Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России
    Середина короткого лета на вулканическом плато в региональном природном парке «Вулканы Камчатки». Золотистые рододендроны цветут среди снежников. Фото: Игорь Шпиленок
  • Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России
    За четыре сезона путешествия я не пропустил ни одного погожего рассвета. Река Иля в национальном парке «Алханай», Забайкальский край. Фото: Игорь Шпиленок
  • Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России
    В ледниковый период стада сайгаков паслись на территории от Британских островов до Чукотки. Cейчас численность всей калмыцко-астраханской популяции оценивается всего в 3−4 тысячи особей! Если бы не заповедник «Черные земли» в Калмыкии, то, скорее всего, сайгаки в нашей стране исчезли бы… Фото: Игорь Шпиленок
  • Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России
    Каменные «щеки» на реке Щугор в национальном парке «Югыд ва», что на языке коми означает «светлая вода». В этом нацпарке охраняется самый большой из оставшихся в Европе массивов девственных лесов. Фото: Игорь Шпиленок
  • Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России
    Экспедиция подарила мне возможность наблюдать за уникальными моментами из жизни заповедной природы. Так, я стал свидетелем встречи медвежьей семьи, недавно вышедшей из берлоги, с самцом тундряной куропатки, охраняющим свой участок. Южно-Камчатский федеральный заказник. Фото: Игорь Шпиленок
Природа

Одиссея Игоря Шпиленка по заповедной России

«National Geographic Россия» эксклюзивно публикует отрывки из будущей книги фотографа и эколога Игоря Шпиленка «Сто заповедных лет».
Текст и фото: Игорь Шпиленок
11 января 2018 в 17:36

Путешествие мечты. Путешествие жизни. Маршрут, соединивший два главных для меня места действия — Брянский лес и Камчатку. Между ними — девять часовых поясов, треть окружности земного шара. До недавнего времени я мало где бывал между этими крайними точками на карте моей Родины. И, отправляясь в путешествие, понимал, что это будет не праздная поездка из тщеславного спортивного интереса — пересечь самую большую в мире страну, — а настоящая рабочая фото-экспедиция, посвященная столетнему юбилею заповедного дела в России.

…Многие меня спрашивали о плане путешествия. Весь мой предыдущий опыт говорит об одном: о вредности плана. Сколько раз в фотопоездках я глубоко сожалел о том, что назначена фиксированная дата отъезда: обычно она, как назло, совпадала с началом самых интересных для съемки моментов, когда так обидно уезжать!

Позади 60 тысяч километров российских дорог — и ни одного ДТП!

В этот раз моим планом стало отсутствие плана. Была мечта — доехать от Брянского леса до Камчатского полуострова и обратно, нанизывая на маршрут заповедники и национальные парки, и с помощью фотографий рассказать о них как можно большему числу людей. Планов же в этой мечте не было вовсе: не прорабатывался маршрут, не было графика движения, не было жесткого списка заповедников и парков. Фотография — это светопись; откуда мне знать, какой свет будет сегодня вечером, или завтра, или через месяц? Откуда мне знать, сколько часов, дней или недель я буду в нужной точке ждать нужного света? Какого числа зацветут в этом году в южнорусской степи дикие тюльпаны? Сколько дней мне понадобится, чтобы найти на огромных просторах Прикаспийской низменности кочевников-сайгаков, которых осталось всего-то 3−4 тысячи из еще недавно многосоттысячных стад?

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№172, январь 2018).
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