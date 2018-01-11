В Калифорнии спасли облысевшего медвежонка: видео
Сообщения о странном животном на улицах города Форбстаун в штате Калифорния привлекли внимание защитников природы. По фотографиям специалисты опознали барибала (лат. Ursus americanus). Шерсти эти звери лишаются вследствие недоедания, стресса или других заболеваний. Несчастное животное взял под свою опеку один из природоохранных центров, и ветеринары диагностировали у него чесотку.
По всей видимости, самка возрастом менее года заболела после того, как погибла ее мать. Выжить медвежонку в одиночку сложно: даже если его не убьют люди и другие звери, задача найти пропитание становится непосильной. Голод наносит удар по иммунной системе, и малыш оказывается уязвим к разным заболеваниям и инфекциям.
Реабилитация в этом случае отличается от обычной: больного чесоткой нельзя помещать вместе с другими зверями, а его вольер должен быть оборудован особым образом: в частности, жесткую солому, которая используется в качестве подстилки, нужно заменить на мягкую траву. Подходящие условия смогли создать в центре The Fund for Animals Wildlife Center. Медведица получила кличку Ив (Eve): именно в предпраздничные дни (Christmas Eve — канун Рождества) малышка попалась на глаза добрым людям и получила шанс на спасение.
Теперь Ив регулярно купается в целебных ваннах и принимает лекарства, направленные на укрепление иммунитета и борьбу с паразитами. Она хорошо адаптируется к новым условиям, демонстрирует отличный аппетит, проявляет интерес к окружающим предметам и с удовольствием ходит на прогулки в хорошую погоду. Если ее здоровье полностью восстановится, она может вернуться в дикую природу, но пока ветеринары говорят об этом осторожно. В случае, если Ив навсегда лишилась шерсти, жить среди других медведей она не сможет.
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