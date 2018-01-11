Лемуры напали на журналиста в зоопарке: видео
Репортер телеканала Би-Би-Си Алекс Данлоп (Alex Dunlop) получил задание снять сюжет о зоопарке Банхем (Banham Zoo) в английском графстве Норфолк. В этом году парк отмечает 50-летие; на площади около 20 гектаров живут около 2000 представителей фауны, в том числе — лемуры.
Именно в компании этих симпатичных приматов Данлоп приступил к рассказу о зоопарке и его ежегодной выставке животных. По замыслу сценариста, «один журналист в окружении множества лемуров» должно выглядеть очень мило. Но герои съемки идею не оценили: они не стали послушно сидеть на плече человека или неподвижно окружать его, а принялись резвиться. Данлоп едва смог начать фразу «Я нахожусь… », как получил первый укус. Все последующие попытки продолжить повествование также не были успешными. В результате вместо обычного информационного сообщения из зоопарка появилось забавное видео о «горячих точках», куда приходится отправляться репортерам.
Данлоп, имеющий опыт работы в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке, выбрался оттуда невредимым, но и «ранения», нанесенные лемурами, его не огорчили. По его словам, такие неожиданности — одна из самых приятных частей работы.
Посмотрите, как кит разыграл журналистов.