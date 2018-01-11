Природа

Достойная смерть ракам и право лаять для собак: новые поправки в законы Швейцарии

В Швейцарии ведется реформа законодательства, направленная на усиление прав животных. Среди нововведений — запрет на варку живых омаров и раков, а также обеспечение собакам свободы лаять.
Анастасия Баринова
11 января 2018 в 14:25
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  • Достойная смерть ракам и право лаять для собак: новые поправки в законы Швейцарии
    Фото: Александр и Наталия Федосовы

10 января Федеральный совет Швейцарии одобрил поправки к правилам обращения с животными.

Законодателями рассматривались права не только млекопитающих, но и других представителей фауны. В частности, ракообразные не должны проводить последние часы жизни в муках. Документ требует, чтобы при перевозке и хранении живых омаров, крабов и раков не использовались лед или ледяная вода. Варить их живыми тоже нельзя: перед тем, как отправить их в кастрюлю, повар обязан оглушить их.

Собакам вернули их право лаять: любые устройства, которые автоматически включаются во время лая (например, так называемые ошейники «антилай»), теперь в Швейцарии строго запрещены. Также были введены дополнительные меры по пресечению нелегальной торговли собаками: в объявлениях о продаже информация о происхождении животного и адресе владельца становится обязательной.

Теми же поправками регламентирована эвтаназия животных, лечение которых признано бесполезным или приведет к еще большим страданиям. В законе подчеркивается, что она должна проводиться «профессионально».

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