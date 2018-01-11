Достойная смерть ракам и право лаять для собак: новые поправки в законы Швейцарии
10 января Федеральный совет Швейцарии одобрил поправки к правилам обращения с животными.
Законодателями рассматривались права не только млекопитающих, но и других представителей фауны. В частности, ракообразные не должны проводить последние часы жизни в муках. Документ требует, чтобы при перевозке и хранении живых омаров, крабов и раков не использовались лед или ледяная вода. Варить их живыми тоже нельзя: перед тем, как отправить их в кастрюлю, повар обязан оглушить их.
Собакам вернули их право лаять: любые устройства, которые автоматически включаются во время лая (например, так называемые ошейники «антилай»), теперь в Швейцарии строго запрещены. Также были введены дополнительные меры по пресечению нелегальной торговли собаками: в объявлениях о продаже информация о происхождении животного и адресе владельца становится обязательной.
Теми же поправками регламентирована эвтаназия животных, лечение которых признано бесполезным или приведет к еще большим страданиям. В законе подчеркивается, что она должна проводиться «профессионально».
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