Биолог спаслась от акулы благодаря киту: видео
На островах Кука, входящих на правах самоуправляемого образования в состав Новой Зеландии, с конца 90-х годов работает экологическое объединение The Center for Cetacean Research & Conservation. Его основатель, 63-летняя Нэн Хаузер, занимается изучением китообразных около 30 лет. Эта работа помогает собрать научный материал о жизни морских обитателей, что дает возможность выработать наиболее эффективную стратегию их защиты.
Два месяца назад биолог снимала на видео горбатых китов. Но на этот раз что-то пошло не так: один из китов изменил свое поведение, приблизился к женщине, стал укрывать ее своим плавником и подталкивать мордой. Нэн попыталась отплыть подальше: неосторожное соприкосновение с 14-метровым гигантом в лучшем случае грозило бы переломами. Другой кит в это время бил по воде хвостом. Впоследствии Нэн расценила это поведение как попытку ее защитить: по ее мнению, киты старались отогнать тигровую акулу, оказавшуюся поблизости.
Перевод: «Я никогда не прикасаюсь к животным, которых изучаю, но этот кит весом в 22 000 кг целых 10 минут толкал меня под водой и даже приподнял на голове. Он пытался вытолкнуть меня под свой грудной плавник. Я была уверена, что это станет днем моей гибели! На самом деле он защищал меня от 4,5 — метровой тигровой акулы, которая рыскала неподалеку».
Женщина выплыла на поверхность воды, где ее радостно приветствовали другие участники экспедиции. В отличие от дайвера, они смогли заметить акулу, поскольку одновременно вели съемку с дрона, но помочь коллеге не представлялось возможным, и они отключили камеру, так как «не хотели снимать смерть».
Нэн говорит, что никогда не слышала о том, как киты помогают людям. Подобные случаи известны в отношении дельфинов, а киты до сих пор защищали только других представителей морской фауны.
Посмотрите, как кит играет с косатками.