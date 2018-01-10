Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка
Зоопарк в Новосибирске официально был основан в 1947 году на базе небольшого зоосада, где, в том числе, содержались животные, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны. К этому времени коллекция насчитывала 34 вида млекопитающих и 20 видов птиц. Сейчас в Новосибирском зоопарке содержится около 11 000 особей 770 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. Коллектив участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов.
Эмблемой парка является один из его обитателей — снежный барс, уникальное по красоте и грации животное, сохранившееся в Сибири только на Алтае. А в конце ноября число обитателей пополнилось новорожденными пумами. В дикой природе пумы приносят от одного до шести детенышей, но сколько именно родилось у 10-летней самки по кличке Милана, до сих пор неизвестно. Как и все кошки, пумы долго скрывают малышей и редко покидают укрытие. Пока в открытую часть вольера вышел лишь один котенок. «Он огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним», — рассказали представители зоопарка.
Несмотря на столь значимое событие, видео они сделать не успели, но увидеть первые шаги малыша в записи все же можно: небольшой ролик сняла постоянная посетительница зоопарка, пенсионерка Нина Курбаткина.
Журналисты «Медузы» пообщались с любительницей природы и узнали, что ее интерес к зоопарку начался с сообщества «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи! » в сети «ВКонтакте». Его участники хотели добиться, чтобы детеныша белого медведя, который родился в Новосибирском зоопарке впервые за 42 года, оставили дома. Акция не была успешной: малышку по кличке Шилка в 2015 году передали зоопарку в Осаке.
Однако с тех пор Нина Курбаткина приходит в зоопарк каждую неделю, снимая десятки трогательных видео с авторскими комментариями. За один раз она может загрузить на свой YouTube-канал больше роликов, чем зоопарк загрузил на свои страницы в соцсетях за все годы их ведения.
Благодаря ее самоотверженному труду весь мир может полюбоваться на обитателей одного из крупнейших зоопарков России.
К сожалению, известно об этом немногим. Наибольшее число просмотров — у роликов с белыми медведями Каем и Гердой и их вторым малышом, Ростиком.
Между тем героями ее видео становятся самые разные представители фауны. В прошлом году в Новосибирском зоопарке родился единственный во всей России представитель тонкотелых приматов (Presbytis) — очковый лангур, но видеозапись редкого животного едва привлекла внимание пары десятков зрителей.
Узнайте об этом удивительном примате больше.