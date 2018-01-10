  • Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка
    Фото: Новосибирский зоопарк
  • Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка
    Фото: Новосибирский зоопарк
  • Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка
    Фото: Новосибирский зоопарк
Природа

Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка

Новосибирский зоопарк входит в число крупнейших в России. Несмотря на это, видеозаписи о своих питомцах он публикует редко, но этот пробел восполняет доброволец: местная пенсионерка каждую неделю посещает парк, снимая десятки трогательных роликов.
Анастасия Баринова
10 января 2018 в 17:41

Зоопарк в Новосибирске официально был основан в 1947 году на базе небольшого зоосада, где, в том числе, содержались животные, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны. К этому времени коллекция насчитывала 34 вида млекопитающих и 20 видов птиц. Сейчас в Новосибирском зоопарке содержится около 11 000 особей 770 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. Коллектив участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов.

Эмблемой парка является один из его обитателей — снежный барс, уникальное по красоте и грации животное, сохранившееся в Сибири только на Алтае. А в конце ноября число обитателей пополнилось новорожденными пумами. В дикой природе пумы приносят от одного до шести детенышей, но сколько именно родилось у 10-летней самки по кличке Милана, до сих пор неизвестно. Как и все кошки, пумы долго скрывают малышей и редко покидают укрытие. Пока в открытую часть вольера вышел лишь один котенок. «Он огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним», — рассказали представители зоопарка.

Несмотря на столь значимое событие, видео они сделать не успели, но увидеть первые шаги малыша в записи все же можно: небольшой ролик сняла постоянная посетительница зоопарка, пенсионерка Нина Курбаткина.

Читать далее

Тоже интересно

Почему река в Норильске стала красной

Обсудить
СМИ2
РЖД разрешила спор: можно ли пассажиру верхней полки сидеть на нижней?
РЖД разрешила спор: можно ли пассажиру верхней полки сидеть на нижней?
Тоже интересно
Зверополис: лучшие зоопарки мира
Зверополис: лучшие зоопарки мира
Спецпроект
Бери выше: поездка в Домбай и Архыз вместе с BMW
Бери выше: поездка в Домбай и Архыз вместе с BMW