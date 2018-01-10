В США аллигаторы вмерзли в лед: видео
В североамериканский штат Северная Каролина пришло похолодание. В числе регионов, где воцарились рекордно низкие температуры, оказался округ Брансуик на атлантическом побережье страны.
Зимы здесь редко бывают холодными: +2 °C зафиксировано в качестве самого низкого показателя, но в этом году замерзли даже некоторые реки. На первой неделе 2018 года представители расположенного здесь парка Shallotte River Swamp, осматривая территорию, обнаружили несколько миссисипских аллигаторов (лат. Alligator mississippiensis), застрявших в толщи льда.
Видео было опубликовано в соцсетях и привлекло внимание тысяч любителей природы. Но беспокоиться о жизни и даже состоянии здоровья рептилий не нужно: эксперты пояснили, что эти представители фауны являются настоящими «машинами по выживанию». Несмотря на их зависимость от теплого климата, они без особых проблем выдерживают понижение температуры воздуха до +4, и даже в случае, если в местах их обитания устанавливается более холодная погода, рептилии умеют с этим справляться: они просто находят укрытие, замедляют свой метаболизм и впадают в спячку.
Слишком долго в таком состоянии они провести не могут, поэтому они и обитают в теплых краях, но экстремальные перепады температур это пережить позволяет. Когда вода становится слишком холодной, они опускаются на дно, где могут оставаться без воздуха около суток. Если за это время так и не потеплело, аллигаторы поднимаются к поверхности, высовывают морду, чтобы дышать, и продолжают спать. Именно в таком состоянии они и были захвачены ледовыми оковами в парке Shallotte River Swamp.
Спасать животных зоозащитникам не пришлось: вскоре река освободилась ото льда, аллигаторы пробудились и вернулись к своему обычному зимнему ритму жизни. В этот период им не свойственна большая активность, но если погода устанавливается достаточно комфортная, они не спят и охотятся.
Посмотрите на самого крупного аллигатора в мире.