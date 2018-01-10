Жара в Австралии заживо сжигает летучих лисиц
Волонтеры из экологической организации Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown спасли десятки летучих лисиц (лат. Pteropus) от мучительной смерти из-за жары, однако еще сотни особей сгорели заживо. Мертвых животных нашли в лесах неподалеку от Сиднея, где уже давно температура воздуха держится на уровне +44 °C. Экологи насчитали около 200 рукокрылых, упавших с веток на землю, и еще не менее двух сотен погибли прямо на деревьях.
Животные нашли смерть не только от жажды, но и из-за теплового удара, поскольку жара высушила листья, оставив летучих лисиц без тени. Более сильные особи пытались найти путь в укрытия, и, возможно, им это удалось, но при этом им пришлось бросить малышей — те передвигались слишком медленно. Экологи приехали к месту происшествия с сотнями литров жидкости и приступили к спасению выживших. Помимо обычной воды, летучим лисицам давали подслащенные напитки: в обычных условиях они питаются нектаром цветов, но обессилев, рукокрылые не были даже способны находить пищу.
Подобная ситуация развернулась во многих частях страны, и жара оказала влияние практически на всех представителей живой природы. В поисках влаги и тени они покидают привычные места и приближаются к населенным пунктам, и уже здесь их нередко ждут страдания: из-за жары плавится асфальт и звери обжигают лапы. На задних дворах люди все чаще видят коал и других редких лесных жителей — таких как птица кукабарра (лат. Dacelo) или карликовый поссум (лат. Burramyidae) — они ищут там источники воды.
Эксперты говорят, что в будущем изменений к лучшему ждать не приходится. По сравнению с 1910 годом средняя температура в Австралии выросла на +1 °C, а с 1970 года количество осадков уменьшилось на 19%. При этом волны рекордной жары стали и чаще, и интенсивнее. А к 2040 году, по прогнозам, средняя температура в стране будет достигать +50 °C, что сделает жизнь людей невыносимой, а для многих представителей фауны будет означать смерть.
Посмотрите, как австралийцы спасают коал от жажды.