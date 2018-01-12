Зачем ученые осветлили листья сои?
Культурная соя (лат. Glycine max) с давних времен возделывается в Азии, Америке, Австралии, на островах Тихого и Индийского океанов, на юге Африки и Европы. Ее популярность обусловлена хорошей урожайностью, лечебными свойствами, высоким содержанием белка и витаминов. Она часто используется как недорогой и полезный заменитель мяса и молочных продуктов, что особенно востребовано в современном мире, где идею вегетарианства поддерживает все больше людей.
Ученые давно работают над различными генетическими изменениями сои, направленными на увеличение урожайности или удалению вредных веществ — таких, как трансжиры. Результатом одной из подобных модификаций стала соя, устойчивая к гербицидам и пестицидам, что позволило эффективно бороться с сорняками без ущерба для урожая.
Недавно биологи из Германии и США решили внести свой вклад в повышение производительности соевых полей. Они обратили внимание на то, что верхние листья у сои, как и у многих других растений, «жадные»: они поглощают очень много света, не пропуская его к нижним слоям. В результате растение тратит слишком много ресурсов для того, чтобы каждый из листьев развивался равномерно, что важно для формирования здоровых соевых бобов.
Решив «осветлить» сою, ученые провели эксперименты с 70 сортами этой культуры. В верхних листьях на 20% было уменьшено количество хлорофилла, ключевого пигмента для процесса фотосинтеза.
Как оказалось, это не принесло растению вреда: напротив, после того, как свет стал поступать в нижнюю часть растения, оно начало потреблять на 9−30% меньше азота. А это, в свою очередь, позволяет удешевить процесс производства сои за счет уменьшения количества необходимых ей удобрений.
В результате освободившийся азот можно использовать на другие сельскохозяйственные нужды. Кроме того, само растение, получающее естественный свет равномерно, развивается лучше и дает больший урожай на ту же единицу площади. Это открытие является очень важным с учетом прогнозируемого пищевого кризиса на планете.