  • Орхидеи-ландыши распустились в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Орхидеи-ландыши распустились в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ
Природа

Орхидеи-ландыши распустились в «Аптекарском огороде»

Орхидеи-ландыши расцвели на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
10 января 2018 в 08:31

Редкие гибридные цимбидиумы, или орхидеи-лодочки, вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами. В роду цимбидиум (Cymbidium) — более 50 видов. Родина этих растений— тропики и субтропики Азии, север Австралии. В переводе с латинского cymba — лодка (скиф), отсюда и неофициальное название «орхидеи-лодочки».

Первые настоящие ландыши в 2018 году гости «Аптекарского огорода» посетители смогут увидеть с конца февраля до середины марта на ежегодной выставке «Репетиция весны».

До апреля в «Аптекарском огороде» проходит ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима. В поисках Золотого города», где можно посмотреть на редчайшие тропические орхидеи с ароматом шоколада, печенья, сыра, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие и самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи и орхидеи-тигры.

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