Зеленые черепахи остались без самцов
Глобальное потепление меняет поверхность планеты и отражается на жизни ее обитателей. В частности, у пресмыкающихся пол зависит от температуры, при которой созревают яйца (для появления самцов требуется прохлада). Ученые предполагали, что в популяциях черепах стало рождаться больше женских особей, но результаты исследования превзошли самые мрачные прогнозы.
Объектом изучения стала австралийская зеленая черепаха (лат. Natator depressus, Chelonia depressa), обитающая в прибрежных водах континентального шельфа севера и северо-востока Австралии и у берегов Папуа — Новой Гвинеи. В сезон размножения пресмыкающееся 3−5 раз откладывает от 85 до 200 яиц (количество зависит от возраста самки). Период инкубации составляет 55 дней, а затем малыши устремляются в море.
Спустя несколько лет, с наступлением половой зрелости, женские особи возвращаются на берег для гнездования, а вот самцы на суше уже не появятся уже никогда: спаривание происходит в море, где они и остаются на протяжении всей своей жизни. Выяснилось, что в наиболее жарких местах — например, на острове Рейн (Raine) и других коралловых островах внешних краев Большого Барьерного рифа — на 1 самца теперь приходится 116 самок. Здесь почти не растут деревья, то есть нет тени, и яйца инкубируются при экстремально высоких температурах. Между тем именно здесь гнездится половина общего числа австралийских зеленых черепах. В южной части рифа ситуация остается нормальной: соотношение самцов и самок на уровне ½ — 1/3. Мужская особь в сезон размножения спаривается с несколькими самками, но даже при соотношении 1/6 популяция едва справляется с воспроизводством.
Такие цифры были получены в 80-х годах XX века, и с тех пор численность морских черепах неуклонно уменьшается. Помимо повышения температуры, угрозами их существованию являются браконьерство, туризм, уничтожение естественной среды обитания, рыболовство и другие факторы. Биологи отмечают, что мужских особей, наряду с черепахами, лишаются и другие пресмыкающиеся: повышение температуры происходит не только в Австралии, но и в других местах по всей планете.
Посмотрите, как браконьеры воруют яйца у черепах.