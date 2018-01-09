Чем и как питается акула-вегетарианка: видео
В семейство молотоголовых акул (Sphyrnidae) входит малоголовая молот-рыба (лат. Sphyrna tiburo). Необычная форма головы стала причиной альтернативного имени: акула-лопата. Ее еще одно имя — «малая молот-рыба»: ее размер в среднем составляет 0,8 м, а масса тела не превышает 10,8 кг (в то время как длина гигантской акулы-молота может достигать шести метров).
В передней части рта у малой молот-рыбы расположены мелкие зубы, которые служат для захвата мягкой добычи, а в глубине челюстей находятся плоские и широкие зубы. С их помощью она измельчает твердый панцирь ракообразных, которые составляют ее основной рацион. Однако при исследовании этого вида акул ученые постоянно находили внутри них водоросли, притом в немалом количестве — более 60% от общего объема желудка. В качестве объяснения выдвигалась версия о том, что хищник зарывает свой «молот» в песок на дне в поисках крабов, и растения попадают в пасть вместе с ними.
Это оказалось верным лишь отчасти: акула-лопата действительно охотится у самого дна. Однако водоросли оказались не менее важной добычей, чем ракообразные. Это удалось доказать после серии экспериментов, которые провели американские биологи. Несколько акул на протяжении трех недель кормили преимущественно водорослями: 90% их рациона составляла морская трава семейства взморниковые (лат. Zosteraceae). По окончании эксперимента все рыбы продемонстрировали прибавку веса в пределах нормы и хорошее состояние здоровья.
Растительная пища была усвоена в объеме около 58%, что доказывает: для малых акул-молотов питательные вещества из водорослей не менее важны, чем вещества из животных источников пищи. Таким образом, их роль в экологической цепочке Мирового океана должна быть пересмотрена.
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