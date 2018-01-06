Три сотни косаток устроили пир: видео
Косатки (лат. Orcinus orca) — крупнейшие представители плотоядных дельфиновых. Отдельные виды достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 т (для сравнения: максимальная длина серых дельфинов и афалин — 4 метра, а рекорд для гринд составляет 8,5 метров и 3 тонны). Косатки питаются рыбой, головоногими моллюсками, морскими черепахами, млекопитающими и птицами. При этом для каждой отдельной популяции характерна узкая пищевая специализация. Некоторые стаи, обитающие в Норвежском море, охотятся преимущественно на ластоногих, но их соседи по акватории предпочитают сельдь.
Работающее в Норвегии объединение USEA отправляет экспедиции к местам обитания косаток с целью их изучения. Основатель компании Пьер Робер де Латур (Pierre Robert de Latour) снимает наиболее интересные встречи с этими животными на видео. Цикл мини-фильмов получил название «Легенда о косатках» (Legend of Orcas). Один из его эпизодов — особенно захватывающий: перед участниками экспедиции предстали две-три сотни морских хищников, которые нашли огромный косяк сельди и устроили настоящий пир.
Даже Пьер де Латур, имеющий 20-летний опыт исследования косаток, признался, что никогда не видел столько особей в одном месте.
Посмотрите, как косатки охотятся на акулу.