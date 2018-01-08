  • Пять животных, погибающих после спаривания
    Пара богомолов в цветнике парка Алушты, сентябрь 2014. Фото: Олег Сунгатуллин
  • Пять животных, погибающих после спаривания
    Сумчатая мышь Фото: Wikipedia
  • Пять животных, погибающих после спаривания
    На Командорских островах находится одно из самых больших нерестилищ нерки. Фото: Сергей Шанин
  • Пять животных, погибающих после спаривания
    Бразильский опоссум Фото: Ramon Campos/Wikipedia
  • Пять животных, погибающих после спаривания
    Паук-рыбак Фото: N.Velaviciene/Wikipedia
Природа

Пять животных, погибающих после спаривания

Некоторые представители фауны выбрали необычную стратегию размножения: продолжение рода означает для них гибель.
Анастасия Баринова
8 января 2018 в 12:43
1

Спаривание, заканчивающееся смертью, в мире живой природы чаще всего встречается у пауков: это не только знаменитые черные вдовы, съедающие самцов сразу после оплодотворения, но и паучихи из рода Maratus, и другие представители паукообразных. Однако самоубийственное размножение свойственно самым разнообразным представителям фауны.

1. Богомолы

Около 90% видов из отряда богомолов (лат. Mantidae) замечены в так называемом сексуальном каннибализме: в процессе спаривания самки поедают самцов. При этом самец на протяжении долгого времени не только остается живым: даже потеряв голову, он продолжает спаривание.

Голодные богомолы также способны поедать свое потомство, поэтому сексуальный каннибализм объясняется теми же причинами: перед тем, как отложить яйца, самка хочет получить как можно больше полезной белковой пищи.

2. Сумчатые мыши

Среди млекопитающих секс становится последним занятием у нескольких представителей семейства хищных сумчатых, в том числе австралийских широконогих сумчатых мышей (лат. Antechinus) . Самец долго готовится к спариванию, тратит энергию на борьбу с соперниками, а затем вкладывает все силы в акт, который может длиться 12 часов. В результате его иммунная система разрушается, и он погибает от истощения и стресса.

3. Лосось Читать далее

Тоже интересно

Любить по-лягушачьи: ученые обнаружили новую позу

Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили на Алтае неизвестное ранее живое существо (фото)
Ученые обнаружили на Алтае неизвестное ранее живое существо (фото)
Тоже интересно
Рыба-пила может размножаться непорочно
Рыба-пила может размножаться непорочно
Поиграем в города?
30 городов и 10 секунд на ответ — попробуй угадать их по фото
30 городов и 10 секунд на ответ — попробуй угадать их по фото