Пять животных, погибающих после спаривания
Спаривание, заканчивающееся смертью, в мире живой природы чаще всего встречается у пауков: это не только знаменитые черные вдовы, съедающие самцов сразу после оплодотворения, но и паучихи из рода Maratus, и другие представители паукообразных. Однако самоубийственное размножение свойственно самым разнообразным представителям фауны.
1. Богомолы
Около 90% видов из отряда богомолов (лат. Mantidae) замечены в так называемом сексуальном каннибализме: в процессе спаривания самки поедают самцов. При этом самец на протяжении долгого времени не только остается живым: даже потеряв голову, он продолжает спаривание.
Голодные богомолы также способны поедать свое потомство, поэтому сексуальный каннибализм объясняется теми же причинами: перед тем, как отложить яйца, самка хочет получить как можно больше полезной белковой пищи.
2. Сумчатые мыши
Среди млекопитающих секс становится последним занятием у нескольких представителей семейства хищных сумчатых, в том числе австралийских широконогих сумчатых мышей (лат. Antechinus) . Самец долго готовится к спариванию, тратит энергию на борьбу с соперниками, а затем вкладывает все силы в акт, который может длиться 12 часов. В результате его иммунная система разрушается, и он погибает от истощения и стресса.
3. Лосось Читать далее
Представители семейства лососевых (в частности, тихоокеанские горбуша, кижуч, кета, нерка и чавыча) — умирают сразу после нереста. Их жизненный цикл начинается в реке, где они вылупляются из икры, а затем они отправляются в океан, проводя там несколько лет и нагуливая массу.
На родину они возвращаются, чтобы отложить икру, и это становится их последним действием. Рыбы стремительно стареют и лишаются жизненных сил. Эта модель поведения является важнейшим звеном экологической цепочки: умирая, лососи пополняют природу азотом, фосфором и другими питательными веществами, необходимыми растениям, зверям и птицам.
4. Бразильский опоссум
Живущий в Бразилии опоссум Marmosops paulensis размножается только раз в жизни, вкладывая в процесс все силы. Как и сумчатые мыши из Австралии, после этого он теряет иммунитет и не может сопротивляться инфекциям и паразитам. Эта же участь ожидает и самок: их жизнь заканчивается через несколько недель после родов.
Этот вид опоссумов был открыт сравнительно недавно и еще не достаточно изучен, однако биологи установили связь между размножением и смертью.
5. Паук-рыбак
Паук-рыбак из семейства пизауриды (лат. Pisauridae) получил свое имя за умение ловить рыбу. Спаривание является для организма самца столь сильным стрессом, что у него моментально повышается артериальное давление и он тут же умирает.
Эта жертва оказывается не напрасной: оплодотворенная самка съедает усопшего партнера, получая дополнительную порцию пищи.
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