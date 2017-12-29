  • Какие вулканы напомнят о себе в 2018 году?
    Фото: Pixabay.com
  • Какие вулканы напомнят о себе в 2018 году?
    Фото: NASA
Природа

Какие вулканы напомнят о себе в 2018 году?

2017 год был богат на извержения вулканов: помимо незатухающих годами, проснулись и молчавшие на протяжении многих лет. В 2018 году к старым именам добавятся новые.
Анастасия Баринова
29 декабря 2017 в 19:32

Одно из самых крупных извержений уходящего года продемонстрировал Агунг на индонезийском острове Бали. Притом за тысячелетия своего существования 3142-метровый вулкан извергался лишь 4 раза. Напротив, гавайский Килауэа, пробудившийся в 1983 году, не прекращает свою активность до настоящего времени.

Вулканологи не сомневаются, что его рекордно долгое извержение не закончится и в 2018 году. Кроме того, о себе напомнят другие вулканы.

Симмоэ, Япония

Один из 20 конусов вулкана Кирисима-яма в японской префектуре Миядзаки, 1421-метровый Симмоэ (新燃岳) после 6-летнего сна проснулся осенью 2017 года. Уровень опасности остается повышенным и сейчас, что означает продолжение активности в следующем году.

Мерапи, Индонезия

Расположенный на острове Ява вулкан Мерапи (англ. Merapi) — самый активный в Индонезии. Его название переводится как «гора огня». В 1930 году при его извержении погибло около 1300 человек, в 2010 году более 350 000 жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано, но 35 жизней вулкан все равно унес. Явных признаков начала вулканической деятельности Мерапи с тех пор не подает, но специалисты не исключают его скорого пробуждения. Читать далее

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