Какие вулканы напомнят о себе в 2018 году?
Одно из самых крупных извержений уходящего года продемонстрировал Агунг на индонезийском острове Бали. Притом за тысячелетия своего существования 3142-метровый вулкан извергался лишь 4 раза. Напротив, гавайский Килауэа, пробудившийся в 1983 году, не прекращает свою активность до настоящего времени.
Вулканологи не сомневаются, что его рекордно долгое извержение не закончится и в 2018 году. Кроме того, о себе напомнят другие вулканы.
Симмоэ, Япония
Один из 20 конусов вулкана Кирисима-яма в японской префектуре Миядзаки, 1421-метровый Симмоэ (新燃岳) после 6-летнего сна проснулся осенью 2017 года. Уровень опасности остается повышенным и сейчас, что означает продолжение активности в следующем году.
Мерапи, Индонезия
Расположенный на острове Ява вулкан Мерапи (англ. Merapi) — самый активный в Индонезии. Его название переводится как «гора огня». В 1930 году при его извержении погибло около 1300 человек, в 2010 году более 350 000 жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано, но 35 жизней вулкан все равно унес. Явных признаков начала вулканической деятельности Мерапи с тех пор не подает, но специалисты не исключают его скорого пробуждения. Читать далее
Эрайвайёкюдль, Исландия
Напротив, исландский Эрайвайёкюдль (Öræfajökull) за всю свою историю извергался лишь два раза: в 1362 и 1727−1728 гг. В обоих случаях следствием становились катастрофические наводнения, поскольку вулканическая деятельность освобождала воду из подледных озер. Третье пробуждение зафиксировано в августе 2017 года, а в ноябре было отмечено начало таяния льдов вблизи кратера. Авиационный код опасности был поднят с «зеленого» (вулкан находится в нормальном состоянии) до «желтого (признаки повышения активности).
Вильяррика, Чили
Входящий в число самых активных вулканов Южной Америки Вильяррика (Villarrica) за минувшие четыре столетия извергался несколько десятков раз. Максимальный перерыв его затишья не превышает 30 лет. Новая фаза активности, зафиксированная в 2015 году, продолжается до сих пор. Совсем недавно вулкан выбросил столбы дыма и фонтаны лавы на высоту 150 метров.
Кроме того, в списке вулканов, которые продолжат свои извержения в 2018 году — мексиканский Попокатепетль. Только за три дня в ноябре было зафиксировано более 200 случаев испарений пара и три выброса вулканического вещества.