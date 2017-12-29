Зачем рождественские елки выбрасывают в водоемы
Хвойные деревья, в отличие от других видов, устойчивы к воздействию воды. Это свойство натолкнуло американских экологов на интересную идею: если опустить ненужные новогодние елки на дно рукотворных водоемов, они создадут искусственный рельеф. Это, в свою очередь, поможет росту донных растений, а мальки найдут укрытие от крупных рыб.
В США программа реализуется на нескольких водоемах: водохранилищах Хавасу (Havasu) в Аризоне и Карлайл (Carlyle) в Иллинойсе, в калифорнийской природоохранной зоне Quarry Lakes Regional Recreation Area и других местах по всей стране. Джозеф Салливан (Joseph Sullivan) из природоохранного ведомства Окленда говорит: «Если вы себе представите себе дно озера без растительности, оно получится голым, «двумерным». Помещая в озеро такие рифы, вы создаете «трехмерное» пространство для рыб. По сути, появляется целая экосистема».
Для того, чтобы сделать риф, две-три елки следует связать и прикрепить к ним груз: в противном случае отдельные стволы просто будут плавать на поверхности водоема. Впервые идея была реализована в 90-х годах прошлого века, и по результатам проверки выяснилось, что спустя 20 лет искусственные рифы все еще существуют. При этом количество рыбы в озерах действительно увеличилось. Вместе с тем экологи не рекомендуют делать это самостоятельно: не каждому водоему нужен новый рельеф дна. В США на выбранные специалистами озера приглашают волонтеров, а в России ненужные после праздников деревья можно сдать в пункты утилизации, где они также послужат на благо природы.