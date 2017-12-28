  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Шипохвостый скат Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Голова морского окуня с мокрицей во рту. Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Синекорый палтус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Краб-стригун Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Морской окунь Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Палтус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Усоногие раки балянусы на крабе Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Макрурус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Обыкновенный рогатый кузовок Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    Сетчатый ликод Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Природа

Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка

В морях на севере планеты живет множество представителей фауны. Они редко попадают в объективы камер: суровый климат отпугивает фотографов. Этот пробел восполняет рыбак из Мурманска, публикуя в соцсетях снимки удивительных подводных обитателей.
Анастасия Баринова
28 декабря 2017 в 15:10

Житель Мурманска Роман Федорцов работает на рыболовецких судах в Баренцевом и Норвежском морях. Эта окраинная акватория Северного Ледовитого океана на границе с Атлантическим океаном — дом для множества живых существ. Фотопортреты наиболее причудливых из них Роман размещает в интернете.


  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    «Треска, язва… печаль» Фото: rfedortsov_official_account/Instagram

В Баренцевом и Норвежском морях живут самые разные существа: помимо десятков видов рыб, это яркие морские звезды, скаты, морские пауки и другие представители фауны.
  • Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
    «На сломанной раковине поселился морской еж и что-то странное желтое выросло.» Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Посмотрите на первую часть фотоподборки от Романа Федорцова.

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СМИ2
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