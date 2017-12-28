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Шипохвостый скат Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Голова морского окуня с мокрицей во рту. Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Синекорый палтус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Краб-стригун Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Морской окунь Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Палтус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Усоногие раки балянусы на крабе Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Макрурус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Обыкновенный рогатый кузовок Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Сетчатый ликод Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Экзотические обитатели северных морей: новая фотоподборка
В морях на севере планеты живет множество представителей фауны. Они редко попадают в объективы камер: суровый климат отпугивает фотографов. Этот пробел восполняет рыбак из Мурманска, публикуя в соцсетях снимки удивительных подводных обитателей.
Анастасия Баринова
28 декабря 2017 в 15:10
Житель Мурманска Роман Федорцов работает на рыболовецких судах в Баренцевом и Норвежском морях. Эта окраинная акватория Северного Ледовитого океана на границе с Атлантическим океаном — дом для множества живых существ. Фотопортреты наиболее причудливых из них Роман размещает в интернете.
В Баренцевом и Норвежском морях живут самые разные существа: помимо десятков видов рыб, это яркие морские звезды, скаты, морские пауки и другие представители фауны.