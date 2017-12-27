Олени приходят в магазин за сладостями: фото
Лори Джонс (Lori Jones), сотрудница одной из АЗС в Колорадо, нередко видела оленей, подходящих к дверям магазина. До поры они не решались зайти внутрь, но примерно полгода назад ситуация изменилась: в киоск зашла самка оленя.
Миновав порог, олениха осмотрела стенд с солнечными очками, а затем обратила внимание на прилавок с мороженым и чипсами, нисколько не реагируя на продавщицу. Выпроводить незваную гостью удалось не сразу. Олениха вышла наружу только после того, как женщина предложила ей ореховый батончик. Затем продавщица вернулась к работе, но уже вскоре перед ней стояла та же олениха, а в дверь магазина заглядывали ее детеныши.
Эта история, опубликованная в СМИ и на странице АЗС в соцсетях, по большей части вызвала позитивную реакцию. Но один из комментаторов потребовал вызвать санитарный контроль и убедиться в том, что магазин полностью продезинфицирован: олени являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых — туберкулез или болезнь Лайма.
Джонс не отрицает, что совершила ошибку. В Колорадо, как и во многих других местах по всей планете, кормление диких животных запрещено: в противном случае звери привыкают к человеку и наведываются регулярно, а это приводит к проблемам — и для людей, и для зверей.
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