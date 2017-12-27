  • Какого цвета белый медведь?
    Фото: Максим Настусенко
  • Какого цвета белый медведь?
    Фото: Ольга Паршина
  • Какого цвета белый медведь?
    Фото: Николай Гернет
Природа

Какого цвета белый медведь?

Самый очевидный ответ на этот вопрос — белого цвета. Однако все не так просто.
Московский зоопарк
27 декабря 2017 в 12:40

Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски, а сами шерстинки полые. Прозрачные волоски отражают солнечный свет, придавая шерсти белую окраску. Но на этом необычные свойства шерсти полярного гиганта не заканчиваются.

Летом шерсть животного может слегка пожелтеть под воздействием солнечных лучей. Иногда цвет меха может казаться серым или коричневым — это зависит от сезона и освещения.

  • Какого цвета белый медведь?
    Фото: Земнухов Сергей Васильевич

Кроме того, полярные медведи могут и «позеленеть»: в зоопарках, расположенных в странах с жарким и влажным климатом, вода в бассейне начинает цвести за счет бурного размножения сине-зеленых водорослей, которые и окрашивают шерсть в зеленый цвет. Это зависит не только от температурного режима, но и от степени очистки воды в бассейне.

Еще один любопытный факт о внешнем облике медведя — его черная кожа. Под кожей лежит толстый слой жира, который не только предохраняет зверя от холода, но и служит энергетической кладовой.

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СМИ2
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