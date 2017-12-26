Замерзшие водопады Хорватии: круговая панорама в разрешении 8K
Парк «Плитвицкие озера», охватывающий территорию почти 30 тысяч гектаров, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его ландшафт создан реками, текущими сквозь известняк: за многие тысячелетия они образовали здесь плотины, озера, водопады и пещеры. Количество водопадов превышает сотню, и новые появляются каждый год.
Кроме того, в парке — 16 крупных и множество мелких карстовых озер, расположенных каскадом. Наиболее высокое из них — озеро Прошчанско, лежащее на высоте 636 метров выше уровня моря, а ниже всего (503 метра от уровня моря) находится озеро Новаковича-Брод. Изумрудный цвет воды в плитвицких водоемах объясняется содержанием карбоната кальция, а также наличием специфических водорослей и бактерий.
Зимний пейзаж «Плитвицких озер» по сравнению с летним меняется до неузнаваемости. Это не только строгая белизна чистого снега — в первую очередь непривычно выглядят «заснувшие» водопады бирюзового цвета.
Операторы AirPano сняли зимний парк в сверхвысоком разрешении 8K и формате 360°, благодаря чему рассмотреть этот памятник природы можно с разных ракурсов.
Посмотрите на летние краски Плитвицких озер.