  • Медведь с ампутированными лапами заново учится ходить: видео
    Фото: FOUR PAWS USA/Facebook
  • Медведь с ампутированными лапами заново учится ходить: видео
    Фото: FOUR PAWS USA/Facebook
  • Медведь с ампутированными лапами заново учится ходить: видео
    Фото: FOUR PAWS USA/Facebook
Природа

Медведь с ампутированными лапами заново учится ходить: видео

В Азии медвежью желчь используют как панацею от всех болезней. Защитники животных ведут борьбу с этой жестокой практикой, и недавно во Вьетнаме им удалось спасти четырех медведей, один из которых был особенно покалечен.
Анастасия Баринова
26 декабря 2017 в 13:43

Научных доказательств пользы медвежьей желчи для здоровья человека нет, но в Азии верят в ее целебные свойства. Считается, что она помогает от инфекций, воспалений, подагры, проблем с пищеварением и множества других недугов. Спрос на желчь остается высоким, и для этого гималайских (лат. Ursus thibetanus), малайских (лат. Helarctos malayanus) и других медведей помещают в тесные клетки и подвергают жестоким процедурам.

Существует несколько способов извлечения желчи, и каждый из них требует хирургического вмешательства. Чаще всего животному пробивают желчный пузырь и устанавливают туда катетер, что позволяет пополнять запасы желчи по несколько раз в день. Помимо физической боли, медведи испытывают серьезный стресс и умирают раньше положенного срока.

Во Вьетнаме эта практика запрещена с 1992 года, но контроль со стороны правительства почти не ведется. По всей стране работают около 400 нелегальных ферм, где содержатся 1300 медведей. Недавно природоохранное объединение FOUR PAWS смогло спасти четырех гималайских медведей. Все они были истощены и нуждаются в долгой реабилитации, но хуже всего оказалось положение медведицы по кличке Hai Chan. Из нее извлекали желчь не менее 10 лет подряд, а это максимальный срок, после которого ослабленное тело медведя уже не может бороться за жизнь. Кроме того, ее передние лапы были ампутированы. Это дань еще одной жестокой традиции, распространенной в Азии: на основе лап медведей изготавливают «целебное» и очень дорогое вино.

В настоящее время Hai Chan и ее сородичам ничто не угрожает: зоозащитники перевезли их в реабилитационный центр, где о них будут заботиться специалисты. Несмотря на все мучения, покалеченная медведица не утратила интерес к жизни: впервые за много лет она ступила на свежую траву и с удовольствием поползла по ней, что дает надежду на успех психологической реабилитации животного.

Посмотрите, как были спасены «танцующие медведи».

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