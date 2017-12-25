Датские зоопарки принимают домашних животных в качестве корма
Два датских зоопарка — в Копенгагене и Гивскуде — принимают домашних животных, чтобы отправить их на корм хищникам. Об этом телеканалу TV2 рассказала сотрудница столичного зоопарка Анна-Софи Эллер. В основном тигров, львов и других хищников кормят говядиной. Вторым распространенным видом мяса является конина, и в последнее время ее источником все чаще становятся домашние лошади.
Несколько лет назад фермеры сами обратились в зоопарк Копенгагена с просьбой забрать на корм старых животных: содержать их в домашнем хозяйстве стало обременительно. В результате, как подчеркивают представители зоопарка, выигрывают все стороны. Старых лошадей убой ждет в любом случае, но перед тем они бы испытали стресс от транспортировки, и метод их убийства мог быть негуманным. В свою очередь, опытные специалисты зоопарка сами выезжают на место, усыпляют лошадь и перевозят ее тушу для последующего кормления хищников. И наконец фермер, жертвуя мясо, не платит за «утилизацию» ненужной лошади.
В настоящее время очередь расписана на три месяца вперед: помещения для хранения имеют ограниченную вместимость, а каждая туша должна пройти этап долгой заморозки. Однако хищникам нужна «…разнообразная пища. Им весело жевать мех, внутренности для них очень полезны, а косточки у львов играют роль зубной щетки», — пояснила Анна-Софи Эллер. Поэтому было решено объявить о приеме мелких домашних питомцев. «Ни в коем случае не собак или кошек — это не этично и противоестественно даже для дикой природы», — добавляют в зоопарке. Речь идет о кроликах, морских свинках и других грызунах. Как и в случае с лошадьми, на эту идею зоопарк натолкнули владельцы кроликов.
При всей неоднозначности идеи, она имеет свои положительные стороны. Зоопарки не призывают к убийству домашних питомцев, но не секрет, что многие владельцы устают о них заботиться. После этого они выпускают их на улицу, где животные, не знакомые с дикой природой, будут наверняка съедены хищниками или же погибнут от голода, холода и болезней. Как подчеркивают представители зоопарков, передать надоевшего питомца — значит помочь другим представителям фауны».
Кроме того, датские зоопарки продолжают знакомить своих посетителей с реальностью мира дикой природы. Вместо того, чтобы рассказывать детям о «рае для кроликов», семья может привести ребенка в зоопарк, где устраиваются публичные кормления хищников, и эта позиция — «наиболее честная». Узнайте о вскрытиях животных, которые проводятся в зоопарках Дании.