«Танцующие медведи» Непала спасены: видео
В Средние века в Европе и Азии возникла мода на «танцующих медведей». Наиболее популярной породой были губачи (лат. Ursus labiatus). Это имя медведь получил за характерное строение рта: подвижная нижняя губа помогает ему ловить муравьев.
Его также называют «ленивцем» из-за сходства с животными этого подотряда (Folivora), живущими в Южной Америке, однако генетически губач с ними не связан. А официальное латинское название Melursus ursinus означает «медовый медведь».
Дрессируя пойманных животных, хозяева усмиряли их самым жестоким образом: им выдирали зубы и иногда даже когти, а сквозь пасть продевали железные прутья. Во время тренировок и шоу зверя нередко били. Об их правильном питании никто не заботился: медведей могли кормить лишь рисом и молоком. В результате их жизнь состояла из постоянной боли и стресса.
Организации, защищающие природу, на протяжении многих лет ведут борьбу за прекращение этой практики. К настоящему времени от нее уже отказались Албания, Болгария, Греция, Индия, Сербия и Турция, а теперь этот ряд пополнил Непал: два последних медведя, участвовавших в «танцах», были спасены.
Операцию проводили непальские правоохранительные органы при поддержке Института Джейн Гудолл и некоммерческой организации World Animal Protection. На юго-востоке Непала у владельцев были конфискованы губачи Димела и Шридеви. Несмотря на то, что детство они провели в дикой природе, отправлять их обратно туда уже нельзя: медведи не имеют зубов, они сильно истощены и едва ли смогут самостоятельно оправиться от многолетней «службы».
Животных перевезут в Индию, где существуют «санатории» для пожилых и больных зверей. По данным защитников природы, на планете осталась лишь одна страна, где медведей эксплуатируют ради варварских танцев: Пакистан.
Узнайте, как был спасен юный губач в Индии.