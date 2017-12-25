  • «Танцующие медведи» Непала спасены: видео
    Фото: World Animal Protection
  • «Танцующие медведи» Непала спасены: видео
    Фото: World Animal Protection
Природа

«Танцующие медведи» Непала спасены: видео

Жестокая традиция использовать медведей в танцевальных представлениях исчезает с лица Земли. Последние два медведя, выполнявшие эти трюки в Непале, недавно были спасены.
Анастасия Баринова
25 декабря 2017 в 13:50

В Средние века в Европе и Азии возникла мода на «танцующих медведей». Наиболее популярной породой были губачи (лат. Ursus labiatus). Это имя медведь получил за характерное строение рта: подвижная нижняя губа помогает ему ловить муравьев.

Его также называют «ленивцем» из-за сходства с животными этого подотряда (Folivora), живущими в Южной Америке, однако генетически губач с ними не связан. А официальное латинское название Melursus ursinus означает «медовый медведь».

Дрессируя пойманных животных, хозяева усмиряли их самым жестоким образом: им выдирали зубы и иногда даже когти, а сквозь пасть продевали железные прутья. Во время тренировок и шоу зверя нередко били. Об их правильном питании никто не заботился: медведей могли кормить лишь рисом и молоком. В результате их жизнь состояла из постоянной боли и стресса.

Организации, защищающие природу, на протяжении многих лет ведут борьбу за прекращение этой практики. К настоящему времени от нее уже отказались Албания, Болгария, Греция, Индия, Сербия и Турция, а теперь этот ряд пополнил Непал: два последних медведя, участвовавших в «танцах», были спасены.


Операцию проводили непальские правоохранительные органы при поддержке Института Джейн Гудолл и некоммерческой организации World Animal Protection. На юго-востоке Непала у владельцев были конфискованы губачи Димела и Шридеви. Несмотря на то, что детство они провели в дикой природе, отправлять их обратно туда уже нельзя: медведи не имеют зубов, они сильно истощены и едва ли смогут самостоятельно оправиться от многолетней «службы».

Животных перевезут в Индию, где существуют «санатории» для пожилых и больных зверей. По данным защитников природы, на планете осталась лишь одна страна, где медведей эксплуатируют ради варварских танцев: Пакистан.

Узнайте, как был спасен юный губач в Индии.

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