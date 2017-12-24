  • Ягуары: призрачные видения Амазонии
    10-месячный детеныш ягуара, попавший в объектив автоматической инфракрасной камеры в бразильском Пантанале (самый обширный в мире участок тропических болот, одно из последних прибежищ Panthera onca). Юный ягуар направляется к дереву, чтобы влезть на него и почувствовать себя в безопасности — самки учат этому детенышей в раннем возрасте. Фото: Стив Уинтер
  • Ягуары: призрачные видения Амазонии
    Мать вылизывает своих котят на берегу реки Трес-Ирманс в Пантанале. Ягуары спариваются в любое время года, беременность длится около 100 дней, в помете обычно от одного до четырех детенышей. Через пару месяцев после рождения самка начинает обучать отпрысков охоте — для начала на подраненную добычу. Так они отвыкают от материнского молока и получают навыки, необходимые для выживания. Фото: Стив Уинтер
  • Ягуары: призрачные видения Амазонии
    Один лишь укус в слабое место каймана — его череп — в мгновение превращает опасную рептилию в сытную добычу. Ягуары охотятся на земле, в воде и на деревьях: в их рационе более 85 видов животных. Разнообразие впечатляет: кроме кайманов это, например, олени, домашний скот, пекари, ленивцы, обезьяны, грызуны, черепахи, броненосцы и птицы. Фото: Стив Уинтер
  • Ягуары: призрачные видения Амазонии
    Ягуар в погоне за кайманом в Пантанале. Учитывая непритязательность выбора в пище и то, что хищник прекрасно чувствует себя в воде, прочесывание берега реки для ягуара — все равно что «осмотр готовых блюд на шведском столе в ресторане», шутит биолог и начинающий исследователь National Geographic Люк Доллар. Эти звери даже могут нырять в погоне за крупной рыбой. Фото: Стив Уинтер
  • Ягуары: призрачные видения Амазонии
    Самка ягуара с детенышем прогуливается по берегу реки Куяба после заката. Сумеречное освещение им на руку — так легче охотиться. Майя верили, что духи ягуаров по ночам ведут битву с потусторонними силами, и именно благодаря духам солнце встает следующим утром, и жизнь продолжается. Сейчас не менее сложную борьбу — с вырубкой лесов и контрабандой — ведут защитники природы, чтобы мир ягуаров не разрушился навсегда. Фото: Стив Уинтер
Природа

Ягуары: призрачные видения Амазонии

Неуловимые хищники уже давно стали символом Северной и Южной Америки. В наши дни ягуары оказались под угрозой исчезновения — от яркого символа скоро может остаться лишь воспоминание.
Текст: Чип Браун Фото: Стив Уинтер
24 декабря 2017 в 10:00

Помощник маэстро Хуана Флореса подал мне «пропуск» в мир ягуаров — небольшую пластиковую чашу с особым снадобьем («la medicina») — густым коричневатым отваром из листьев психотрии зеленой и плетей лианы банистериопсиса, или аяуаски, который готовили два дня. В начале церемонии маэстро «освятил» напиток, выдохнув на него дым махорки (Nicotiana rustica) — дикорастущего табака, а затем начал наполнять чаши собравшихся людей, подливая понемногу каждому из присутствующих.

Все мы терпеливо ждали — каждый на своей подстилке с одеялом, рядом стояло небольшое пластиковое ведерко — на всякий случай.

Здесь, под «малоки» — большим тростниковым навесом без стен, на свежем воздухе собралось три десятка приезжих из обеих Америк и Европы. Все прибыли в этот лагерь, расположенный в самой что ни на есть перуанской амазонской глухомани, на берегу ручья с опасно высокой температурой воды (когда-то путешественники назвали его Кипящей рекой), в поисках приключений. Одни надеялись исцелиться от тяжелых заболеваний, другие искали свой путь в жизни. Были и такие, кто просто хотел посмотреть поближе на ни на что не похожий мир, который Алан Рабинович (американский зоолог, руководитель общественной организации Panthera, созданной для защиты диких кошачьих) назвал «культурные владения ягуаров». В этих «владениях» находятся и места обитания и миграции этих животных, взятых под охрану организацией Panthera. По подсчетам специалистов, популяция ягуаров насчитывает 100 тысяч особей, и усилия защитников природы направлены на ее поддержание, чтобы сохранить генетическое разнообразие этих хищников.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
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