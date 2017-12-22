17 зубров из Швеции прибыли в Россию
Семнадцать зубров из четырех шведских центров разведения прошли карантин на территории Эриксберга, крупнейшего природного парка в Северной Европе, и прибыли в Россию. Животные завозятся для повышения генетического разнообразия популяции зубра в России. Последний раз привоз европейских зубров в Россию осуществлялся 15 лет назад, в 2002 году.
На территории России животные будут проходить карантин в питомнике Окского заповедника, после чего большая часть из них останется в питомнике заповедника для племенной работы, остальные с группой животных из Окского заповедника отправятся в Турмонский заказник для формирования новой вольноживущей группировки — уже второй на территории Северной Осетии.
Прибывших северян распределят по семейным группам и поместят в просторные вольеры, максимально приближенные по условиям обитания к дикой природе, но при этом позволяющие наблюдать животных и осуществлять необходимые ветеринарные процедуры. Питаются зубры травами, листьями, побегами и корой деревьев и кустарников, а также плодами диких яблонь, груш. Дополнительно в питомнике животных подкармливают сеном, комбикормами и сочными кормами (морковь, капуста).
Окский зубровый питомник был создан в 1959 году для сохранения, разведения и изучения зубров. За время существования питомника на свет появилось более 400 зубрят, из которых более 250 были выпущены в природу, расселены в другие питомники, зоопарки. В последний раз заповедник пополнялся животными из европейских питомников в 1999—2001 годах.
Группа зубров, обитающая на территориях Цейского заказника и Северо-Осетинского заповедника, усилиями WWF России и партнеров пополнялась новыми животными дважды — в 2010 и в 2012 годах. Пополнение этой группировки (всего выпущено 18 зубров) положительно отразилось на успешности размножения животных, в настоящее время она показывает хорошие темпы роста — ежегодно рождается 6−8 телят.
Зубр — единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления, что стало возможным только благодаря разведению сохранившихся в неволе животных в специально созданных для этого питомниках.
Программа по восстановлению зубра реализуются в России с 1950-х годов прошлого столетия. Исчезновение данного вида в природе было вызвано причинами антропогенного характера: уничтожением местообитаний (вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья) и неограниченной охотой. Последние дикие популяции вида были уничтожены в начале ХХ века. Потребовалось около 70 лет разведения — сначала в зоопарках и питомниках, а потом и в природе — для того, чтобы увеличить численность мирового стада с 52 (1927 г.) до 3418 особей (1993 г.). По данным мониторинга на 1 января 2016 г. природные группировки в России насчитывали около 760 зубров.