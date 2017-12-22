В Турции строят деревню для котов
Администрация турецкого города Чанаккале (тур. Çanakkale) выделила около 600 м² неиспользуемой земли в пригороде для создания Кошачьей деревни — Кеди Кёйю (тур. Kedi Köyü).
Согласно проекту, здесь одновременно могут находиться до 200 кошек. Обитателями станут бездомные животные, которые ведут борьбу за выживание в городской среде. Перед тем, как перевезти их в деревню, волонтеры доставят их в муниципальный приют, где кошки пройдут обследование и будут стерилизованы.
В новом поселении будут возведены небольшие домики, рассчитанные на одну или несколько кошек. На территории деревни будут находится всевозможные лесенки и кошачьи игрушки. Специалисты, в чью задачу входит кормление животных, будут следить за здоровьем подопечных и при необходимости своевременно вызывать ветеринаров.
Ухоженные «деревенские» кошки имеют больший шанс найти хозяев, нежели бездомные, поэтому инициаторы проекта рассчитывают, что люди заинтересуются идеей и будут приезжать сюда, чтобы выбрать себе домашнего питомца.
В начале года такой же проект пытались реализовать в Анталье, но его основателями были частные лица, и с задачей они не справились. Узнайте, где находится остров кошек.