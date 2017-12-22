  • В Турции строят деревню для котов
    Фото: Koji Ishii / Flickr.com
  • В Турции строят деревню для котов
    Фото: Pixabay.com
  • В Турции строят деревню для котов
    Фото: Pixabay.com
  • В Турции строят деревню для котов
    Фото: Pixabay.com
  • В Турции строят деревню для котов
    Фото: Pixabay.com
Природа

В Турции строят деревню для котов

Во многих странах мира существуют «санатории для животных», где больные, старые и просто бездомные особи получают уход и лечение. В Турции, например, скоро откроется настоящая деревня для кошек.
Анастасия Баринова
22 декабря 2017 в 18:37
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Администрация турецкого города Чанаккале (тур. Çanakkale) выделила около 600 м² неиспользуемой земли в пригороде для создания Кошачьей деревни — Кеди Кёйю (тур. Kedi Köyü).

Согласно проекту, здесь одновременно могут находиться до 200 кошек. Обитателями станут бездомные животные, которые ведут борьбу за выживание в городской среде. Перед тем, как перевезти их в деревню, волонтеры доставят их в муниципальный приют, где кошки пройдут обследование и будут стерилизованы.

В новом поселении будут возведены небольшие домики, рассчитанные на одну или несколько кошек. На территории деревни будут находится всевозможные лесенки и кошачьи игрушки. Специалисты, в чью задачу входит кормление животных, будут следить за здоровьем подопечных и при необходимости своевременно вызывать ветеринаров.

Ухоженные «деревенские» кошки имеют больший шанс найти хозяев, нежели бездомные, поэтому инициаторы проекта рассчитывают, что люди заинтересуются идеей и будут приезжать сюда, чтобы выбрать себе домашнего питомца.

В начале года такой же проект пытались реализовать в Анталье, но его основателями были частные лица, и с задачей они не справились. Узнайте, где находится остров кошек.

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