Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином: видео
По сообщению Береговой охраны США, 19 ноября команда катера Thetis, патрулируя международные воды в восточной части Тихого океана, заметила сброшенный контрабандистами груз — тюки с кокаином. Они были связаны между собою веревками, в которых запуталась морская черепаха. Пытаясь освободиться, рептилия поранила себе шею и ласты, но обрести свободу так и не смогла. Животному помогли американские моряки. Черепаха была отпущена и уплыла: возможно, степень повреждений оказалась не слишком велика, и ее здоровье скоро восстановится.
Длина веревок в общей сложности превышала 22 м, масса партии наркотиков — более 800 кг. Стоимость такого количества на черном рынке оценивается в 53 миллиона долларов. Береговая охрана США также добавляет, что операция с участием катера Thetis длилась 68 дней. За это время было конфисковано 8 тонн наркотиков суммарной стоимостью 135 миллионов долларов; по подозрению в контрабанде задержаны 24 человека.
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