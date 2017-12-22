3357
0
Бесстрашный песец знакомится с туристами: видео
На побережье Гудзонова залива в Канаде можно увидеть множество арктических животных, но они редко подходят близко к людям. Исключением из правила недавно стали песцы.
Анастасия Баринова
22 декабря 2017 в 15:51
Одна из канадских турфирм проводит арктические сафари, которые позволяют увидеть северных животных в их естественной среде обитания. Чаще всего в объективы камер попадают белые медведи, но недавно героями съемки стали арктические лисицы (песцы, лат. Vulpes lagopus).
Сначала в туристический лагерь наведались сразу три песца: они осторожно подошли к людям в сумерки. А затем один из них, получивший прозвище «Пятно» (англ. Spot) из-за характерного узора на морде, набрался смелости и решил познакомиться с незваными гостями поближе.
Опытные экскурсоводы компании говорят, что это случается нечасто: как правило, арктические лисицы, как и другие представители фауны, держатся от человека на расстоянии.
Узнайте о песцах, живущих в России.