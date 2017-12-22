Что общего у балерины и броненосца?
Одна из отличительных особенностей шаровидного броненосца в том, что при ходьбе он опирается на кончики когтей передних ног, как на пуанты. При этом задние ноги он ставит на землю всей стопой, поэтому создается ощущение, что броненосец может легко потерять равновесие. На самом деле все совсем наоборот: сильные передние лапы зверька с длинными когтями позволяют ему без всякого труда разрушать термитники и муравейники, чтобы добыть свое излюбленное лакомство.
В Московском зоопарке содержатся две особи шаровидного броненосца — самец по кличке Креветка и молодая самка Соня, которая приехала сюда в начале лета 2017 года из Японии. Сотрудники зоопарка надеются, что у этой пары будет потомство.
Сейчас Соня находится под чутким наблюдением зоологов, и увидеть ее пока нельзя. А вот Креветку можно: он живет в павильоне «Ночной мир» на старой территории зоопарка и проявляет любопытство по отношению к посетителям. Зверек часто прогуливается по вольеру, демонстрируя уникальную броню. Стоит броненосцу ощутить близкую опасность — и он стремительно сворачивается в шар, развернуть который практически невозможно. Однако обычно Креветка чувствует себя в полной безопасности в своем вольере.
В павильоне «Ночной мир» создано специальное инвертированное освещение — то есть ночное и дневное время поменяны местами. Благодаря этому броненосец, ведущий преимущественно ночной образ жизни, всегда встречает посетителей бодрым и не чувствует ни малейшей угрозы под покровом искусственно созданных сумерек.