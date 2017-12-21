  • Редкий венерин башмачок появится в «Аптекарском огороде»
  • Редкий венерин башмачок появится в «Аптекарском огороде»
Природа

Редкий венерин башмачок появится в «Аптекарском огороде»

Редкую индонезийскую орхидею Пафиопедилум Санга (Paphiopedilum sangii) представят 23 декабря на открытии фестиваля «Тропическая зима. В поисках Золотого города» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
21 декабря 2017 в 14:46

Родина этого венериного башмачка — остров Сулавеси, который называют жемчужиной Индонезии. Сейчас Пафиопедилум Санга с зелёно-лиловыми цветками диаметром до 6 см почти не встречается в природе. Он был введен в культуру немецким любителем Гельмутом Сангом, в коллекции которого первые экземпляры расцвели весной 1987 года.

В первые дни фестиваля «Тропическая зима» гости смогут увидеть не только Пафиопедилум Санга, но и необычные орхидеи с ароматами глинтвейна, тирамису, старых книг, чернил, можжевеловых ягод, шоколада и ладана.

Помимо орхидей на фестивале будут представлены самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, самое старое оранжерейное растение России, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса и другие растения.

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