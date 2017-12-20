Лектор, сын Ганнибала: где живет единственный в России гигантский муравьед
Гигантский муравьед (лат. Myrmecophaga tridactyla) населяет Южную Америку. Это самый крупный представитель отряда неполнозубых: длина его тела от кончика носа до кончика хвоста — примерно 2,3 м, вес — до 40 кг. На передних лапах — по 4 пальца, каждый из которых заканчивается длинными и острыми когтями. С их помощью муравьед добывает пищу и защищается.
Калининградский зоопарк получил гигантского муравьеда по кличке Лектор в рамках природоохранной программы Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA). Решение о его передаче было принято по результатам инспекции, в рамках которой оценивались условия для животного, относящегося к уязвимым видам. В результате Калининградский зоопарк стал единственным в России, где в настоящее время живут гигантские муравьеды.
Содержать муравьедов в неволе крайне сложно: помимо особых требований к территории, этим представителям фауны необходимо особое питание, которое в обычных условиях не воссоздать. В природе их рацион состоит лишь из муравьев и термитов: выбрасывая липкий 60-сантиметровый язык со скоростью 160 раз в минуту, муравьед добывает за день 30 000 насекомых.
Однако специалисты разработали альтернативный вариант: «Возьмите несколько видов собачьего корма супер-премиум класса исключительно чешского производства, добавьте яблоки, бананы, помидоры, вареные яйца, сушеный гаммарус, натуральный йогурт, геркулес, постную вырезку говядины, мед и чистейший просеянный торф; все смешайте в однородную жидковатую массу и кормите на здоровье своих муравьедов! » — говорится на странице Калининградского зоопарка.
Его новый необычный обитатель родился в Праге 20 января 2016 года от самки по кличке Элла и самца по кличке Ганнибал. Содержаться он будет в вольере слева от Зеленого лабиринта. В зимнее время наблюдать за животным посетители смогут через большие смотровые окна.
Лектор не долго будет одинок: весной в зоопарк привезут самку из датского природного парка Йесперхус, родившуюся 8 июня 2016 года. Специалисты рассчитывают, что молодые животные в будущем принесут потомство.
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