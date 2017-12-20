Как синицы учатся опознавать невкусную еду
Орнитологи из Кембриджского университета изучали поведение больших синиц (лат. Parus major). В рамках эксперимента им было предложено два вида пищи: обычные кусочки миндаля, а также кусочки, обработанные фосфатом хлорохина. Это вещество не делает еду токсичной, но придает ей неприятный вкус, заставляя от нее отказаться.
Необработанный миндаль ученые завернули в бумагу, на которой был нарисован крестик, а на упаковку с невкусными орехами был нанесен большой черный квадрат. 30 птиц, помещенных в вольер с этим угощением, явно продемонстрировали свою реакцию на испорченную пищу: попробовав плохой орех, птица выплевывала его, мотая головой и вытирая клюв о жердочку. Процесс «дегустации» снимался на видео.
На следующем этапе такие же орехи были предложены двум новым группам синиц: одной из них на специальном экране показали видео, а другой — нет. Оказалось, что птицы, посмотревшие видео, не только быстрее понимали, что в бумажной упаковке находится еда, но и на 32% реже выбирали миндаль в упаковке с квадратом.
Результаты исследования доказывают, что птицы умеют обмениваться информацией. Кроме того, они показывают, как эволюционно развивался апосематизм — один из защитных механизмов животных. Вызывающе яркая окраска, свойственная некоторым видам, сообщает хищникам о ядовитости жертвы. Но для того, чтобы этот сигнал был понят правильно, знание об этом у хищника должно быть врожденным. Таким образом, первые неудачные опыты с яркими гусеницами или другими представителями фауны научили потомков хищника избегать подобной пищи.
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