Зачем коалы обнимают деревья?
Коала относится к числу самых медлительных животных на планете. Это объясняется особенностями его питания: побеги и листья эвкалипта содержат мало белка. Низкая калорийность диеты не позволяет коалам понапрасну расходовать энергию. Кроме того, скорость обмена веществ в организме коалы почти в два раза ниже, чем у большинства других млекопитающих.
Почти всю свою жизнь коалы проводят в кронах деревьев. Днем они спят, устроившись на ветке, или просто сидят, обхватив ее. Активность сумчатые проявляют лишь ночью в процессе поиска пищи, хотя при необходимости они могут быстро прыгать, бегать, плавать и даже драться. Кстати: посмотрите, как сердитые коалы выясняют отношения.
Ученые из Мельбурна обратили внимание на то, что этих животных можно застать не только на эвкалиптах, но и на других деревьях. Таким образом, они заведомо тратят драгоценную энергию на то, чтобы перебраться на дерево, на котором не найдут пропитания. Зачем они это делают?
Биологи предположили, что коалы совершают такие перемещения для того, чтобы найти более прохладное место. Для проверки гипотезы они сконструировали переносную метеостанцию, способную определять температуру и силу ветра рядом с деревом и в его листве. Также измерялась температура нагрева самого дерева. Кроме того, на 37 коал были установлены радиодатчики, фиксирующие передвижения.
Выяснилось, что в прохладные дни коалы почти не интересовались акацией (на ней они проводили не более 5% времени), но когда дневная температура поднималась до +35˚C, акация становилась их «любимым деревом». Однако она дает не больше тени, чем крона эвкалипта, и погодные условия вокруг нее — ровно те же, что и у соседних деревьев. Отличие заключается в температуре ствола и ветвей: в жаркую погоду у акации они остаются холодными (для эвкалиптов разница с температурой окружающего воздуха составляла лишь 2 °C, тогда как у акации 7˚C). Таким образом холодные стволы помогают сумчатым остыть и избежать чрезмерной потери влаги. И этим же объясняется «объятие»: для эффективного охлаждения требуется, чтобы поверхность тела касалась дерева максимально. Узнайте, как поведение коал связано с местом их проживания.