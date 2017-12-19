Для заботы о природе лучше выбирать «живые» новогодние елки
Распространенное мнение о том, что для защиты природы лучше использовать искусственные новогодние елки, является ошибочным. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF России) уверяют, что «живая» ель гораздо экологичнее пластмассовой. Искусственные деревья изготавливаются, в основном, из поливинилхлорида, а его производство планете обходится очень дорого. Прежде всего, для него необходимы невосполнимые природные ресурсы: уголь или нефть. Кроме того, в процессе производства происходит выброс газов, вызывающих парниковый эффект.
Эксперты подсчитали, что пластмассовая елка экологичнее натуральной только в том случае, если используется в течение 20 лет. Этого почти не происходит: чаще всего люди покупают недорогие пластиковые деревья, которые через несколько лет уже не производят праздничного впечатления. Отправляясь на свалку, они будут долго разлагаться, загрязняя окружающую среду.
На официальные новогодние рынки, напротив, поступают деревья, специально выращенные для этих целей, то есть ущерба лесному массиву планеты не наносится. В Москве елочные базары откроются 20 декабря: по всему городу будет работать 206 точек. В продажу поступят не только ели, но и сосны, пихты, лапник и саженцы. А после праздников дерево можно направить на дальнейшую пользу природе: в Москве, а также во многих других крупных городах, открываются пункты сбора новогодних елей. Оттуда деревья отправятся на заводы по утилизации, где превратятся в щепу, став основой для растительного грунта.
12 столичных центров принимают елки с 9 января до 1 марта. Сдать их можно бесплатно; главное, заранее полностью освободить от мишуры или каких-либо других украшений. Кроме того, зоопарки нередко объявляют акции по сбору еловых веток: хвою любят слоны, копытные и приматы.