Старейшая в США белая медведица отпраздновала день рождения: видео
Зоопарк Филадельфии (Philadelphia Zoo) начал свою работу в 1874 году. Тогда в нем жило почти 100 животных, а в настоящее время на территории около 42 гектаров обитает более 1300 представителей фауны, многие из которых относятся редким и исчезающим видам.
В 1981 году число подопечных филадельфийского зоопарка пополнилось белой медведицей по кличке Колдилокс (игра слов: Coldilocks созвучно с англ. Cold — холод, а также Goldilocks — именем героини сказки «Три медведя»).
Медведица появилась на свет 13 декабря 1980 года в зоопарке Seneca Park Zoo, штат Нью-Йорк. В Филадельфии медведица жила со своим партнером Клондайком (Klondike), но в 2015 году он умер в возрасте 34 лет. Продолжительность жизни белых медведей в природе не превышает 25 лет. В неволе, при достаточной кормовой базе и отсутствии угроз, эти звери способны перешагнуть 30-летний и даже 40-летний порог. 37-летняя Колдилокс остается самой старой белой медведицей в США. В честь ее очередного дня рождения был приготовлен рыбный торт, а «на сладкое» были поданы арахисовое масло, мед и изюм.
Посмотрите, как день рождения отпраздновала панда.