  • Японские макаки нашли неожиданных сексуальных партнеров
    Фото: Noëlle Gunst
  • Японские макаки нашли неожиданных сексуальных партнеров
    Фото: Noëlle Gunst
  • Японские макаки нашли неожиданных сексуальных партнеров
    Фото: Noëlle Gunst
Природа

Японские макаки нашли неожиданных сексуальных партнеров

Японские макаки продемонстрировали удивительные сексуальные предпочтения: для удовлетворения своих потребностей они обращаются к пятнистым оленям. Объяснения столь необычного поведения ученые еще не нашли.
Анастасия Баринова
18 декабря 2017 в 16:26

Межвидовой секс иногда встречается в дикой природе: около 10% животных могут вступать в половые контакты с представителями других видов. До недавнего времени в этом ряду были только анатомически похожие представители фауны, но теперь ситуация изменилась. Жители острова Хонсю стали сообщать о странном поведении макак, которые взбирались на оленей.

Первые свидетельства об этом поступили в 2014 году, но ученые не восприняли их всерьез. Наиболее вероятным объяснением тогда казалось «сотрудничество» обезьян и оленей: сидя на спине высокого животного, макаки без труда достают плоды, а парнокопытные поднимают с земли то, что упало в процессе сбора. Но число сообщений все увеличивалось, и в начале 2017 года биологи отправились в леса префектуры Осака. Результаты исследования удивили ученых: макаки действительно получали сексуальное удовлетворение от контакта с пятнистыми оленями.

Изучив 258 видеозаписей, ученые проанализировали движения макак и издаваемые ими звуки. 14 эпизодов из их числа однозначно было признано сексуальными. В некоторых случаях макаки даже покусывали их или тянули их за рога. В основном приматы выбирали взрослых самцов оленей. В пяти случаях самки забирались на одного и того же оленя три и более раз за 10 минут, а сам акт мог длиться от пары минут до нескольких часов. При этом олени почти не реагировали на происходящее.

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