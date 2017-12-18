Японские макаки нашли неожиданных сексуальных партнеров
Межвидовой секс иногда встречается в дикой природе: около 10% животных могут вступать в половые контакты с представителями других видов. До недавнего времени в этом ряду были только анатомически похожие представители фауны, но теперь ситуация изменилась. Жители острова Хонсю стали сообщать о странном поведении макак, которые взбирались на оленей.
Первые свидетельства об этом поступили в 2014 году, но ученые не восприняли их всерьез. Наиболее вероятным объяснением тогда казалось «сотрудничество» обезьян и оленей: сидя на спине высокого животного, макаки без труда достают плоды, а парнокопытные поднимают с земли то, что упало в процессе сбора. Но число сообщений все увеличивалось, и в начале 2017 года биологи отправились в леса префектуры Осака. Результаты исследования удивили ученых: макаки действительно получали сексуальное удовлетворение от контакта с пятнистыми оленями.
Изучив 258 видеозаписей, ученые проанализировали движения макак и издаваемые ими звуки. 14 эпизодов из их числа однозначно было признано сексуальными. В некоторых случаях макаки даже покусывали их или тянули их за рога. В основном приматы выбирали взрослых самцов оленей. В пяти случаях самки забирались на одного и того же оленя три и более раз за 10 минут, а сам акт мог длиться от пары минут до нескольких часов. При этом олени почти не реагировали на происходящее.
В ходе исследования был сделан еще один вывод: оказалось, что самки макак практикуют межвидовой секс столь же часто, как и гомосексуальный. Точного объяснения этому биологи не нашли; существует лишь несколько предположений. Возможно, в необычную связь вступают самки, отвергнутые самцами своего вида. Согласно другой версии, это может быть своеобразной тренировкой для молодых самок, которые не рискуют совокупляться с самцами своего вида: они слишком крупные. Также не исключено, что всплеск гормонов, характерный для периода взросления, заставляет макак искать пути сексуального удовлетворения, и при нехватке самцов своего вида олени оказались подходящей заменой. Ученым предстоит также понять, являются ли такие сексуальные контакты временным явлением или это начало новой поведенческой модели.
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