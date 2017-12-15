Орангутан лепит снежки: видео
В английском графстве Лестершир с 1963 года работает зоопарк Twycross. С момента своего создания зоопарк принял участие в 55 природоохранных программах. Здесь на территории, занимающей около 32 га, обитает 500 животных, относящихся к 100 видам.
Здесь живет множество приматов, в их числе — единственные во всей Великобритании шимпанзе бонобо (лат. Pan paniscus). Помимо того, среди обитателей парка — четыре вида гиббонов, гориллы, орангутаны и другие обезьяны. Для всех созданы комфортные условия. На зиму теплолюбивые обитатели переезжают в обогреваемые вольеры, но также могут совершать прогулки на свежем воздухе.
Недавно на видео попала самка орангутана по кличке Мал, наслаждающаяся первым снегом. Животное деловито лепит снежки.
После того, как зоопарк закрылся на ночь, смотрители познакомили обезьян с другими зимними занятиями: они слепили для них снеговика.
Вполне возможно, что обитатели зоопарка увидели столько снега впервые: недавно на Европу обрушились необычно массивные снегопады.
Посмотрите, как панда играет в снегу.