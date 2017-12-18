Где живут коровы-дюймовочки: видео
Корова (лат. Bos taurus taurus) — крупное, массивное животное ростом от 120 до 150 см. Вес в среднем составляет около 750 кг. Существует множество пород коров; только в СССР разводили около 50 пород и породных групп крупного рогатого скота. Модификация проводится в соответствии с необходимыми задачами: такими, как повышение надоя или качества мяса. В тех местах, где пищевых ресурсов для коров недостаточно, человек выводит более мелкие породы.
История подобной селекции насчитывает как минимум несколько веков: известно, что в 1830-х годах Чарльз Дарвин описывал карликовых коров Ñata, распространенных в Аргентине и Уругвае. В Ирландии в конце XIX века появилась порода Dexter; ее представители ростом до 107 см весили не более 450 кг. В Книгу рекордов Гиннесса внесена корова индийской породы Vechur: ее высота в холке составляет лишь 61 см, а максимально представители Vechur вырастают до 90 см.
Фермер из американского штата Айова, занимаясь разведением карликовых коров, вскоре может подать заявку в Книгу рекордов: рост его подопечных не превышает 35 дюймов, или 88 см. 46-летний Дастин Пиллард увлекается селекцией в этом направлении на протяжении 25 лет. Коровы совершенно здоровы и их легко содержать. Кроме того, производя меньше метана, они являются более экологичными, чем обычный рогатый скот.
Сравнивая их размер с собаками, фермер говорит о том, что и по поведению они похожи на четвероногого друга человека. «У многих из них есть индивидуальность. Они любят гулять и питают слабость к угощениям. Они бегают вокруг вас, привлекая внимание. Трудно не полюбить теленка ростом чуть ниже вашего колена», — рассказывает Пиллард.
В Айове нет проблем с пищевыми ресурсами для крупного рогатого скота. Миниатюрная порода пользуется спросом в основном среди любителей домашних животных, которые держат их дома, как собак или кошек. Узнайте о греческих миниатюрных лошадях.