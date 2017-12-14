Парнокопытные оплакивают умерших: видео
Внешне пекари похожи на свиней, однако их выделяют в отдельное семейство. Среди отличий, например, 3 пальца на ногах, а не 4; направленные вниз клыки и железа, выделяющая мускусоподобный секрет. Эти звери населяют степи и леса от юго-запада США до Средней Аргентины. Они питаются травами, корнями и плодами растений, а также мелкими животными.
Недавно восьмилетний мальчик, живущий в Аризоне, помог обогатить научные знания о пекари. Ребенок получил на свой день рождения видеокамеру со встроенным датчиком движения — и установил ее в лесу неподалеку от дома. Он готовил школьный проект: собственный фильм о жизни пекари, которые здесь встречаются очень часто. После того, как результат его работы был представлен на региональной научной ярмарке, он сразу же привлек внимание биологов. Видеозапись показывает, как к умершему пекари приходят его сородичи, проявляя своеобразное сострадание: они спят рядом с покойным, пытаются поднять его и даже отгоняют польстившихся на падаль койотов.
Скорбные ритуалы прекратились только после того, как хищники уничтожили останки. Ученые говорят о том, что это — первое свидетельство подобного поведения у пекариевых. Среди других животных, испытывающих эмоции в связи со смертью себе подобного — слоны. Они перекладывают кости умершего члена группы, окружают его траурным «караулом» и долго не покидают место гибели.