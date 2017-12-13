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Индийцы всей деревней 1,5 часа вытаскивали слона из грязи
Грязь, неровный рельеф и пугающие факторы становятся все большей проблемой для слонов в Индии: почти каждый месяц животные проваливаются в ямы, откуда не могут выбраться без помощи людей.
Анастасия Баринова
13 декабря 2017 в 15:59
Жители одной из деревень в индийском штате Керала потратили полтора часа на то, чтобы спасти 20-летнего слона. Выяснилось, что напуганное шумом поезда животное бросилось бежать и по пути увязло в грязи. Вся ближайшая деревня отправилась на помощь. Люди вытянули слона при помощи трактора, набросив на его голову и ноги веревки. Местный защитник животных Раджив Куруп (Rajeev Kurup) рассказал, что это уже третий подобный случай в Керале за последние четыре месяца. Когда слоны сталкиваются с человеком и его деятельностью, они начинают паниковать и совершают ошибки. Сейчас в штате идет сезон фестивалей; их шум и многолюдность в очередной раз увеличат уровень стресса у слонов. Посмотрите, как в Камбодже люди спасли целое слоновье стадо.