Летучие лисицы захватили австралийский город: видео
По приблизительным оценкам, в Чартерс-Тауэрсе (штат Квинсленд) насчитывается 200 тысяч летучих лисиц: это в 20 раз превышает количество живущих здесь людей. Многочисленные животные издают громкие звуки и загрязняют пространство. В городе закрыты общественные парки и плавательный бассейн — эти популярные места теперь покрыты экскрементами рукокрылых, а также их мертвыми телами.
Дети перестали играть на задних дворах. Все, кто мог, уже покинули Чартерс-Тауэрс — не только из-за дискомфорта, но и из-за опасений за свою жизнь, поскольку летучие лисицы могут переносить смертельно опасные вирусы.
Летучие лисицы (лат. Pteropus) относятся к семейству крыланов и являются самыми крупными представителями рода рукокрылых. В длину они могут достигать 40 см, имея размах крыльев до полутора метров. Их голова с заостренной мордой напоминает собачью или лисью. Всего насчитывается около 60 сохранившихся видов летучих лисиц. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. Ареал обусловлен особенностью их питания: рацион состоит из цветочного нектара и мякоти плодов. В отличие от летучих мышей, летучие лисицы не ориентируются в пространстве с помощью эхолокации, которая помогает обнаруживать добычу, зато у них хорошо развиты зрение и обоняние.
Узнайте, как в другой части Австралии люди спасают летучих лисиц.