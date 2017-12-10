Белая акула едва не напала на аквалангиста: видео
Видео столкновения человека с белой акулой было опубликовано южноафриканским сообществом любителей подводной охоты SA Spearfishing и операторами приключенческой компании Young Bloods Inc. Аквалангист, позируя перед камерой, не замечает грозящей ему опасности до тех пор, пока огромная хищная рыба не подплывает к нему вплотную, коснувшись пастью головы. Читать далее
Белая акула (лат. Carcharodon carcharias) — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем она вырастает до 4,6−4,8 метра, хотя встречаются и особи длиной около шести метров. Белая акула входит в число самых опасных для человека: с 1990 по 2011 год зарегистрировано 139 случаев нападения; из них 29 имели летальный исход. При этом люди не являются конечной целью акулы: в основном, она питается рыбой и морскими млекопитающими. Нанося человеку укус своими мощными зубами, рыба просто оценивает привлекательность добычи. Но именно от этих укусов люди получают тяжелые травмы и умирают.
Аквалангист, чьей головы коснулась пасть белой акулы, остался невредим по счастливой случайности — скорее всего, впереди хищница увидела более интересную цель и продолжила путь к ней.
Посмотрите на необычную трапезу белой акулы.