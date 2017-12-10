  • Белая акула едва не напала на аквалангиста: видео
    Большая белая акула (Carcharodon carcharias) и Капский морской котик (Arctocephalus pusillus). Фото: Сергей Урядников
  • Белая акула едва не напала на аквалангиста: видео
    Фото: Sharkdiver/Wikimedia Commons
Природа

Белая акула едва не напала на аквалангиста: видео

Южноафриканские дайверы сняли видео о неожиданной встрече одного из участников погружения с белой акулой.
Анастасия Баринова
12 декабря 2017 в 18:07
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Видео столкновения человека с белой акулой было опубликовано южноафриканским сообществом любителей подводной охоты SA Spearfishing и операторами приключенческой компании Young Bloods Inc. Аквалангист, позируя перед камерой, не замечает грозящей ему опасности до тех пор, пока огромная хищная рыба не подплывает к нему вплотную, коснувшись пастью головы. Читать далее

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