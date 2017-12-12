  • Убит самый длинный питон во Флориде: видео
    Фото: South Florida Water Management District
  • Убит самый длинный питон во Флориде: видео
    Фото: South Florida Water Management District
  • Убит самый длинный питон во Флориде: видео
    Фото: South Florida Water Management District
  • Убит самый длинный питон во Флориде: видео
    Фото: South Florida Water Management District
Природа

Убит самый длинный питон во Флориде: видео

Темный тигровый питон относится к уязвимым видам животных в своем историческом ареале, Азии. Только в США, где он является инвазивным видом, на него активно ведется охота. Недавно во Флориде был убит рекордно длинный питон.
Анастасия Баринова
12 декабря 2017 в 16:54

Темный тигровый питон (лат. Python bivittatus) обитает в Мьянме, Восточной Индии, Непале, Вьетнаме и ряде других стран Южной и Юго-Восточной Азии. Змея, достигающая в среднем 3,7 метров в длину, считается одной из пяти крупнейших на планете. Иногда среди тигровых питонов попадаются 4-метровые гиганты, но во Флориде, где эти рептилии оказались случайно, они вырастают до рекордных показателей.

Несколько десятилетий назад в США появилась мода на темных тигровых питонов: они были завезены не только в зоопарки, но и в питомники, откуда их забирали любители экзотических домашних животных. Но ураган 1992 года во Флориде разрушил эти объекты, и сотни особей оказались на воле. Условия для них получились идеальными, и пресмыкающиеся заселили все окрестности, включая природоохранную территорию «Эверглейдс» (Everglades).

Природе был нанесен непоправимый ущерб: за несколько лет популяция енотов и опоссумов снизилась на 98−99%, белохвостых оленей — на 94%. Под угрозой — существование птиц, койотов и даже редкого эндемика — флоридской пумы (лат. Puma concolor coryi). Схватки рептилии и хищной кошки не обязательно заканчиваются победой змеи: основная проблема заключается в том, что питоны активно уничтожают кормовую базу, лишая остальных животных пищи.

Помимо того, питоны конкурируют за еду с аллигаторами, населяющими парк «Эверглейдс». Борьба с инвазивным видом ведется при поддержке местных охотничьих компаний. К 2017 году на этой природоохранной территории было убито более 2000 тигровых питонов. Читать далее

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