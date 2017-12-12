Убит самый длинный питон во Флориде: видео
Темный тигровый питон (лат. Python bivittatus) обитает в Мьянме, Восточной Индии, Непале, Вьетнаме и ряде других стран Южной и Юго-Восточной Азии. Змея, достигающая в среднем 3,7 метров в длину, считается одной из пяти крупнейших на планете. Иногда среди тигровых питонов попадаются 4-метровые гиганты, но во Флориде, где эти рептилии оказались случайно, они вырастают до рекордных показателей.
Несколько десятилетий назад в США появилась мода на темных тигровых питонов: они были завезены не только в зоопарки, но и в питомники, откуда их забирали любители экзотических домашних животных. Но ураган 1992 года во Флориде разрушил эти объекты, и сотни особей оказались на воле. Условия для них получились идеальными, и пресмыкающиеся заселили все окрестности, включая природоохранную территорию «Эверглейдс» (Everglades).
Природе был нанесен непоправимый ущерб: за несколько лет популяция енотов и опоссумов снизилась на 98−99%, белохвостых оленей — на 94%. Под угрозой — существование птиц, койотов и даже редкого эндемика — флоридской пумы (лат. Puma concolor coryi). Схватки рептилии и хищной кошки не обязательно заканчиваются победой змеи: основная проблема заключается в том, что питоны активно уничтожают кормовую базу, лишая остальных животных пищи.
Помимо того, питоны конкурируют за еду с аллигаторами, населяющими парк «Эверглейдс». Борьба с инвазивным видом ведется при поддержке местных охотничьих компаний. К 2017 году на этой природоохранной территории было убито более 2000 тигровых питонов. Читать далее
Недавно представители государственного агентства South Florida Water Management District сообщили о поимке очередного питона гигантских размеров. Рептилия массой 59,8 кг достигала 5,1 метра в длину. Власти штата заплатили охотнику 375 долларов.
Только недавно, в ноябре, здесь же был убит питон размером 4,9 метра, и, по словам представителей агентства, особи крупнее четырех метров встречаются во Флориде постоянно.
Их уничтожение будет продолжено. Помимо ущерба, наносимого природе, темные бирманские питоны представляют опасность для людей: столь крупные змеи могут убить даже взрослого мужчину.
Посмотрите, как с питоном расправилась сетчатая змея.