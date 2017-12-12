  • Окуносима: остров кроликов
    Фото: masaky1017/Instagram
  • Окуносима: остров кроликов
    Фото: LPE360/YouTube
  • Окуносима: остров кроликов
    Фото: _ayaka_7a_/Instagram
  • Окуносима: остров кроликов
    Фото: kinukoyamasaki/Instagram
  • Окуносима: остров кроликов
    Фото: milkribon/Instagram
  • Окуносима: остров кроликов
    Фото: codebuboshi/Instagram
Природа

Окуносима: остров кроликов

В японской префектуре Хиросима есть остров с необычной и загадочной историей. Когда-то он был секретным, и Япония удалила его с карт, а в наши дни он едва справляется с потоком туристов и сотнями населяющих его кроликов.
Анастасия Баринова
12 декабря 2017 в 14:18

Остров Окуносима, занимающий площадь 0,7 км², находится во Внутреннем Японском море вблизи города Такехара. В прошлом здесь жили три рыбацкие семьи, но к концу XIX века на его важное стратегическое положение обратили внимание военные. На острове и вокруг него было возведено 10 фортов, а в 1929 году на Окуносиме начал работу завод по производству химического оружия. Разработки были настолько секретными, что Япония удалила остров со всех своих карт. По окончании Второй мировой войны все документы, связанные с деятельностью завода, были сожжены, а оставшиеся запасы газа — уничтожены.

Остров давно не является тайным: сюда можно свободно приехать на пароме из ближайших населенных пунктов. Запрещен въезд лишь тем, кто путешествует с домашними животными — кошками или собаками. Дело в том, что основные жители Окуносимы — это кролики. По данным за 2007 год, их насчитывалось около 300, а на сегодняшний день число перевалило за 1000.

При этом никто не знает, как кролики оказались на острове. Согласно наиболее популярной версии, это потомки подопытных животных, на которых во время войны использовалось действие газа. Однако военные уверяют, что после закрытия химического завода все оставшиеся в живых звери были усыплены. Некоторые считают, что пару первых кроликов завезли туристы, либо же их выпустили школьники, оказавшиеся здесь с экскурсией. Так или иначе, происхождение кроликов достоверно не установлено.

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