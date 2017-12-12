Окуносима: остров кроликов
Остров Окуносима, занимающий площадь 0,7 км², находится во Внутреннем Японском море вблизи города Такехара. В прошлом здесь жили три рыбацкие семьи, но к концу XIX века на его важное стратегическое положение обратили внимание военные. На острове и вокруг него было возведено 10 фортов, а в 1929 году на Окуносиме начал работу завод по производству химического оружия. Разработки были настолько секретными, что Япония удалила остров со всех своих карт. По окончании Второй мировой войны все документы, связанные с деятельностью завода, были сожжены, а оставшиеся запасы газа — уничтожены.
Остров давно не является тайным: сюда можно свободно приехать на пароме из ближайших населенных пунктов. Запрещен въезд лишь тем, кто путешествует с домашними животными — кошками или собаками. Дело в том, что основные жители Окуносимы — это кролики. По данным за 2007 год, их насчитывалось около 300, а на сегодняшний день число перевалило за 1000.
При этом никто не знает, как кролики оказались на острове. Согласно наиболее популярной версии, это потомки подопытных животных, на которых во время войны использовалось действие газа. Однако военные уверяют, что после закрытия химического завода все оставшиеся в живых звери были усыплены. Некоторые считают, что пару первых кроликов завезли туристы, либо же их выпустили школьники, оказавшиеся здесь с экскурсией. Так или иначе, происхождение кроликов достоверно не установлено.
Дикие и одновременно ручные животные давно привлекали на остров посетителей, но по всему миру история «Острова кроликов» разлетелась после публикации видео (см. ниже). Если в 2005 году Окуносима приняла около 136 000 туристов, то к 2015 году ежегодное число гостей выросло до 254 000 человек. 17 000 из этого числа приехали из других стран.
С одной стороны, они вносят весомый вклад в экономику крохотного острова, но с другой, они являются для кроликов проблемой. Немало животных уже погибло под колесами автомобилей. Кроме того, многие люди полагают, что кролики питаются капустой и морковью, и привозят эти продукты с собой. Между тем основной рацион кроликов — трава, коренья и семена. Морковь и капуста для них — лишь пищевая добавка; при переизбытке веществ, содержащихся в них, животные начинают болеть.
По всему острову установлены указатели с информацией об этом. Сейчас туристам предлагается посещать остров преимущественно в холодное время года: только тогда кроликам пригодится посторонняя пища. Но чем кормить растущую армию кроликов в остальное время, администрация острова не знает.
Естественной растительности здесь становится все меньше: ее активно поедают кролики и вытаптывают туристы. Хуже всего то, что большая часть территории, включая источники воды, остается отравленной из-за деятельности завода. Это отражается на здоровье зверей; многие из них серьезно больны или истощены. В отличие от других животных, кролики не могут надолго накапливать в себе запасы пищи: им нужно есть каждый день. Беспомощные животные собираются вокруг отеля в надежде, что люди вынесут им пищу и воду.
Президент американского общества по защите кроликов House Rabbit Society, посетив остров, пришел в ужас, заявив «Их слишком много для такой небольшой территории». В других странах кролики, являясь инвазивным видом, становятся врагами природы, и их приходится уничтожать. Но на Окуносиме они никому не вредят, зато сами страдают от нехватки пищи. В результате никто не понимает, как должен развиваться остров Окуносима с его растущим числом туристов и животных.