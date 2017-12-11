Красивейшая гроза над Австралией: видео
В конце ноября у берегов Индонезии сформировался тропический циклон «Далия» (Dahlia). 30 ноября скорость воздушных потоков, увлекаемых вихрем, достигла максимума — 83 км/ч, а затем пошла на спад.
В начале декабря слабеющий циклон прошел вдоль западного побережья Австралии; местные жители наблюдали мощную грозу, сопровождавшаяся огромным количеством электрических разрядов.
Это видео было снято в городе Кимберли. По словам метеорологов, в результате жары на севере Австралии Кимберли оказался в области низкого атмосферного давления, что создало циркуляцию воздуха, при которой образуются молнии. Такие мощные грозы происходят здесь постоянно, но в этой удаленной местности живет слишком мало людей, «и шансы на то, что шторм заснимут, не очень велики».
Людям, оказавшимся в зоне грозы, метеорологи советуют покинуть открытое место, но ни в коем случае не прятаться под деревьями. Лучшим укрытием станет автомобиль. Посмотрите на мощные грозы в Аризоне.