  • Красивейшая гроза над Австралией: видео
    Фото: Geoff Green/YouTube
  • Красивейшая гроза над Австралией: видео
    Фото: Geoff Green/YouTube
  • Красивейшая гроза над Австралией: видео
    Фото: Geoff Green/YouTube
Природа

Красивейшая гроза над Австралией: видео

Австралийский фотограф Джефф Грин (Geoff Green) часто снимает погодные явления. Недавно он стал свидетелем необыкновенно сильной грозы — и не преминул записать ее на видео.
Анастасия Баринова
11 декабря 2017 в 17:29

В конце ноября у берегов Индонезии сформировался тропический циклон «Далия» (Dahlia). 30 ноября скорость воздушных потоков, увлекаемых вихрем, достигла максимума — 83 км/ч, а затем пошла на спад.

В начале декабря слабеющий циклон прошел вдоль западного побережья Австралии; местные жители наблюдали мощную грозу, сопровождавшаяся огромным количеством электрических разрядов.


Это видео было снято в городе Кимберли. По словам метеорологов, в результате жары на севере Австралии Кимберли оказался в области низкого атмосферного давления, что создало циркуляцию воздуха, при которой образуются молнии. Такие мощные грозы происходят здесь постоянно, но в этой удаленной местности живет слишком мало людей, «и шансы на то, что шторм заснимут, не очень велики».

Людям, оказавшимся в зоне грозы, метеорологи советуют покинуть открытое место, но ни в коем случае не прятаться под деревьями. Лучшим укрытием станет автомобиль. Посмотрите на мощные грозы в Аризоне.

Тоже интересно

Турист на Байкале погиб от удара молнии

Обсудить
СМИ2
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Тоже интересно
В погоне за молнией
В погоне за молнией
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы