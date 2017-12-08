В американском зоопарке родились тигры исчезающего вида: видео
Расположенный во Флориде парк Jacksonville Zoo and Gardens был открыт в 1914 году. В наши дни это один из крупнейших природоохранных центров США: он участвует в 50 национальных и международных программах по сохранению 95 видов животных, сталкивающихся с угрозами в дикой природе.
Среди наиболее уязвимых видов — суматранские тигры (лат. Panthera tigris sumatrae), эндемик острова Суматра. Это самый мелкий из современных подвидов тигров: его максимальная длина составляет 255 см (для сравнения: размер индийского тигра — от 270 до 310 см).
Подвид находился на грани исчезновения: его ареал стремительно сокращается из-за расширения хозяйственной деятельности человека. Даже браконьеры наносят суматранскому тигру меньший вред, чем фермеры, уничтожающие леса ради посадки пальм, из которых потом производится масло. По приблизительным оценкам, в дикой природе осталось не более 600 особей. Еще несколько десятков живет в зоопарках по всему миру. Время от времени они приносят потомство, как это и произошло недавно в Джэксонвиллском зоопарке.
Два малыша мужского пола родились свет 20 ноября. Их родители, мать по кличке Доркас и отец Берани, живут в зоопарке с 2014 года. В 2015 году, и тоже в ноябре, у них появилась дочь Кинли Роуз.
Новорожденные тигрята, пока не получившие имена, остаются в закрытых павильонах зоопарка: специалисты проводят наблюдения и делают прививки. Малышам необходимо окрепнуть и научиться плавать — а затем их переведут в общий вольер, где их смогут увидеть посетители парка.
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