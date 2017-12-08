Фотодоказательство того, что белые медведи обречены
Экологи и фотографы из организации Sea Legacy побывали на острове Баффинова Земля, входящем в состав Канадского Арктического архипелага. В их задачу входило изучение жизни животных в изменившихся климатических условиях. Специалисты не сомневались в наличии последствий глобального потепления, но доказательства, с которыми они столкнулись, превзошли все ожидания.
Съемочная группа заметила белого медведя, находящегося в крайней стадии истощения: сквозь его мех выступали кости. Зверь был едва способен передвигать лапы — по всей видимости, из-за мышечной дистрофии, также вызванной недоеданием. Найдя мусорный бак, оставленный рыбаками, медведь пытается найти пищу там, а затем обессиленный падает на землю.
По словам фотографа National Geographic Пола Никлена (Paul Nicklen), снявшего видео, смотреть на животное без слез было невозможно. За годы своей работы он видел более 3000 белых медведей, но никогда — в столь ужасающем состоянии.
После опубликования ролика Пол получил множество вопросов о том, почему же он не помог медведю. Фотограф уверяет, что это было невозможно. Во-первых, близкий контакт человека даже с сытым диким зверем крайне опасен, а от оголодавшего хищника можно ожидать самых решительных действий. Во-вторых, и это не менее важно, в Канаде запрещено кормить белых медведей: у человека нет и не может быть при себе необходимой им пищи, такой как мясо тюленей. Приучая диких зверей к другой еде, люди провоцируют их приходить в поселки, что, в свою очередь, увеличивает число нападений. В-третьих, данный медведь был истощен до критической стадии и был обречен. И, наконец, даже если спасти этого медведя — это не исправит ситуации в целом. Если одно животное голодало так давно — в таком же положении и его многочисленные сородичи.
Помочь арктическим зверям можно лишь одним способом: остановить глобальное потепление. Белый медведь питается только на льду, охотясь кольчатую нерпу, тюленей и других морских животных. В течение года белые медведи перемещаются вслед за ледовым покровом. Сделанные за зиму запасы жира позволяют им пережидать теплые летние месяцы, а с осени они опять приступают к охоте.
Судя по медведю, попавшему на видео, прошлый зимний сезон не позволил ему нормально питаться, а отсутствие льда в начале декабря в привычных местах говорит о том, что будущего у этого вида животных практически не осталось.
Узнайте о печальных последствиях глобального потепления для арктических северных оленей.