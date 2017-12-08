  • Фотодоказательство того, что белые медведи обречены
    Фото: Paul Nicklen/National Geographic
  • Фотодоказательство того, что белые медведи обречены
    Фото: Paul Nicklen/National Geographic
  • Фотодоказательство того, что белые медведи обречены
    Фото: Paul Nicklen/National Geographic
  • Фотодоказательство того, что белые медведи обречены
    Фото: Paul Nicklen/National Geographic
Природа

Фотодоказательство того, что белые медведи обречены

На одном из канадских островов экологи заметили умирающего белого медведя. Отсутствие льда оставило его без пищи, и он, как и другие северные животные, в новых условиях выжить не может.
Анастасия Баринова
8 декабря 2017 в 13:45
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Экологи и фотографы из организации Sea Legacy побывали на острове Баффинова Земля, входящем в состав Канадского Арктического архипелага. В их задачу входило изучение жизни животных в изменившихся климатических условиях. Специалисты не сомневались в наличии последствий глобального потепления, но доказательства, с которыми они столкнулись, превзошли все ожидания.

Съемочная группа заметила белого медведя, находящегося в крайней стадии истощения: сквозь его мех выступали кости. Зверь был едва способен передвигать лапы — по всей видимости, из-за мышечной дистрофии, также вызванной недоеданием. Найдя мусорный бак, оставленный рыбаками, медведь пытается найти пищу там, а затем обессиленный падает на землю.

По словам фотографа National Geographic Пола Никлена (Paul Nicklen), снявшего видео, смотреть на животное без слез было невозможно. За годы своей работы он видел более 3000 белых медведей, но никогда — в столь ужасающем состоянии.

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